اقتصاد وأسواق

صندوق النقد : مصر وضعت استراتيجية وطنية لمكافحة تغير المناخ

من شأن التعاون الإقليمي بين البلدان دعم الجهود الوطنية الهادفة إلى التكيف مع تغير المناخ وتخفيف الانبعاثات وإدارة المخاطر الانتقالية وخلق فرص الاستثمار الأخضر .
سمر السيد 5:06 م, الثلاثاء, 19 أكتوبر 21 5:06 م, الثلاثاء, 19 أكتوبر 21

شارك الخبر مع أصدقائك

قال صندوق النقد إنه بينما نجحت عدة بلدان في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في وضع استراتيجيات وطنية لمكافحة تغير المناخ مثل مصر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة؛ لا يزال العديد من بلدان المنطقة في المراحل الأولى لوضع خطط وطنية للتكيف مع تغير المناخ.

وبحسب تقرير “آفاق” الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى الصادر عن صندوق النقد اليوم؛ من الضروري تسريع وتيرة هذه الجهود ، مضيفاً أنه من شأن التعاون الإقليمي بين البلدان دعم الجهود الوطنية الهادفة إلى التكيف مع تغير المناخ وتخفيف الانبعاثات وإدارة المخاطر  الانتقالية وخلق فرص الاستثمار الأخضر وتوفير فرص الوظائف.

اقرأ أيضا  صندوق النقد: 20 مليار دولار دعماً تمويلياً لبلدان الشرق الأوسط وآسيا الوسطى لمواجهة «كورونا»

وتوقع صندوق النقد ارتفاع إجمالي الناتج المحلي الحقيقي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنسبة قدرها 4.1 % في عامي 2021 و 2022 على السواء بعد الانكماش الحاد الذي شهدته المنطقة العام الماضي.

وأضاف أن إجمالي الناتج المحلي الحقيقي لمنطقة القوقاز وآسيا الوسطي سيرتفع بنسبة قدرها 4.3 % العام الجاري و 4.1% العام المقبل.

اقرأ أيضا  رئيس سويس رى : تغير المناخ حقيقة وإعادة التأمين لتغطية التقلبات فقط

وأضاف صندوق النقد أن المنطقة أحرزت تقدما جيدا منذ بداية العام الجاري، فإلى جانب بلدان مجلس التعاون الخليجي، تمكنت عدة اقتصادات مصدرة للنفط وأخرى من اقتصادات الأسواق الصاعدة مثل أذربيجان والأردن وكازاخستان والمغرب من إحراز تقدم في نشر اللقاحات.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم سمر السيد

محررة بقسم الاستثمار والنقل حاصلة على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة عام 2009، التحقت للعمل بالجريدة، أكتوبر عام 2010، بدأت العمل فى قسم الاستثمار والنقل وتخصصت فى تغطية الأخبار المرتبطة بوزارة النقل، وفى مرحلة لاحقة، كُلفت بملف أخبار وزارة الخارجية و السفارات الأجنبية في مصر، وكافة المؤسسات الدولية كصندوق النقد الدولي والبنك الدولى، والهيئات التمويلية العالمية الأخرى.

ملف الكاتب سمر السيد

اقرأ أيضاً

أسعار الذهب اليوم في مصر 19-10-2021 وعيار 21 يتراجع 4 جنيهات

عمر سالم 4:59 م, الثلاثاء, 19 أكتوبر 21

صندوق النقد : البرامج التي نفذتها مصر بعد «كورونا» للاحتفاظ بالعمالة حالت دون ارتفاع البطالة

سمر السيد 4:57 م, الثلاثاء, 19 أكتوبر 21

ارتفاع أسعار الحديد اليوم 19-10-2021.. و«حديد المصريين» ترفع الطن 400 جنيه

عمر سالم 4:29 م, الثلاثاء, 19 أكتوبر 21

صندوق النقد يتوقع تراجع معدل الدين من الناتج المحلي لمصر عن مستواه قبل كورونا

سمر السيد 4:20 م, الثلاثاء, 19 أكتوبر 21

صندوق النقد : قد يتعين على البنوك المركزية بالشرق الأوسط رفع معدل الفائدة في هذه الحالة

سمر السيد 3:19 م, الثلاثاء, 19 أكتوبر 21

افتتاح فعاليات الدورة 25 لهيئة الغابات والمراعي في إقليم الشرق الأدنى

الصاوي أحمد 3:10 م, الثلاثاء, 19 أكتوبر 21