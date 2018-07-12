صندوق النقد: مصر تفصح عن مساهمتها في الشركات والأصول نهاية العام

أحمد شوقي في إطار إجراءات تعزيز الشفافية والمساءلة بالمؤسسات العامة؛ قال صندوق النقد الدولي إن الحكومة المصرية ستنشر؛ يوم 31 ديسمبر المقبل؛ تقريرًا عن جميع المؤسسات المملوكة للدولة؛ سواء بشكل كامل أو التي تمتلك فيها الدولة حصة أغلبية أو حصة أقلية هامة. وأضاف…



أحمد شوقي

في إطار إجراءات تعزيز الشفافية والمساءلة بالمؤسسات العامة؛ قال صندوق النقد الدولي إن الحكومة المصرية ستنشر؛ يوم 31 ديسمبر المقبل؛ تقريرًا عن جميع المؤسسات المملوكة للدولة؛ سواء بشكل كامل أو التي تمتلك فيها الدولة حصة أغلبية أو حصة أقلية هامة.

وأضاف الصندوق في تقرير المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري؛ أن التقرير سيتضمن نظرة عامة على القطاع خلال العام المالي 2017/ 2018؛ شاملة العديد من العناصر أولها، الأداء المالي، وثانيها: قائمة بكافة الشركات المملوكة للدولة؛ مقسمة حسب النشاط والأغراض (خدمات عامة أو تجارية)، ونوع المكلية (مثلًا: أغلبية، أقلية، شركات استراتيجية.. إلخ).

وأضاف الصندوق أن العنصر الثالث في التقرير عبارة عن نظرة عامة عن كيفية ممارسة الحكومة سياسة الملكية الخاصة بها؛ شاملة: تعيين مجلس الإدارة، وسياسة توزيع الأرباح، والترتيبات الإدارية والتنظيمية، فيماي تمثل العنصر الرابع في: تأثير القطاع على التمويلات الحكومية (تحويلات الميزانية المستلمة، وأرباح الأسهم المدفوعة، والاقتراض/ الإقراض من الكيانات العامة الأخرى، وضمانات الدولة، وغير ذلك)، والاقتصاد بشكل عام.

وأشار إلى أن التقرير سيتضمن أيضًا: معلومات عن الشركات الفردية شاملة البيانات المالية المختصرة ومؤشرات الأداء المالي، ووقائمة بأعضاء مجلس الإدارة، والإدارة، ومراجعي الحسابات، ومقدار الدعم الذي تلقته الشركات من الموازنة خلال العام المالي 2017/ 2018؛ إن وجد.

ووفق تقرير الصندوق، فإنه من المفترض نشر الجزءين الأول والثاني من التقرير بنهاية يونيو 2018، وهو ما لم يحدث.