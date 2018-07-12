صندوق النقد: مصر تعد قانونًا يعفي جهاز حماية المنافسة من الحد الأقصى للأجور

القانون يستهدف تحقيق استقلالية الجهاز وتعزيز المنافسةأحمد شوقيقال صندوق النقد الدولي إنه سيتم تقديم مشروع قانون جهاز حماية المنافسة إلى البرلمان المصري؛ لضمان استقلالية جهاز حماية المنافسة، على أن يتم ذلك بأجل زمني أقصاه 30 أكتوبر المقبل. وبموجب هذا القانون سيعفى موظفو ومسئولو الجهاز من

القانون يستهدف تحقيق استقلالية الجهاز وتعزيز المنافسة





أحمد شوقي

قال صندوق النقد الدولي إنه سيتم تقديم مشروع قانون جهاز حماية المنافسة إلى البرلمان المصري؛ لضمان استقلالية جهاز حماية المنافسة، على أن يتم ذلك بأجل زمني أقصاه 30 أكتوبر المقبل. وبموجب هذا القانون سيعفى موظفو ومسئولو الجهاز من الحد الأقصى للأجور.

وأوضح الصندوق، ضمن وثائق المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، أنه بموجب هذا القانون فإن الجهاز سيقدم تقاريره إلى رئيس الوزراء مباشرة؛ وباستقلالية عن أي وزير لتجنب نزاع الصلاحيات، مع منح الجهاز صلاحيات إدارية، وإلغاء تمثيل السلطة القضائية والخبراء الفنيين في مجلس الإدارة، وتزويد الجهاز بميزانية مخصصة كرقم واحد، على أن تكون خاضعة لإشراف هيئة الرقابة الإدارية.

وأضاف أن مشروع القانون سيعفي الجهاز من الحد الأقصى للأجور، مع ضمان استقلاليته في قرارات التوظيف، ووضع معايير محددة لتقييم أداء الجهاز ورئيسه.

وأشار إلى أن هذا القانون سيعزز شفافية جهاز حماية المنافسة من خلال: نشر القرارات مرفقة بنسخة غير سرية من ملفات القضية (شاملة: نص التحقيقات، وتقارير أطراف القضية) ودراسات السوق بالإضافة إلى تقديم نظام مرجعي لجميع قرارات مجلس الإدارة، ونشر إصدارات غير سرية لجميع القضايا والقرارات السابقة والمستقبلية مع التحليلات الداعمة.

وأوضح الصندوق أن اللائحة التنفيذية للقانون توضح الخطوات والشروط اللازمة للحصول على استثناء من محظورات قانون خماية المنافسة، والمبادئ التوجيهية لحساب الغرامات وإجراء التسويات، ومنهجية تحديد وإزالة العوائق أمام المنافسة في التشريعات أو السياسات أو القرارات التي تؤثر سلبًا على المنافسة.

وعرضت العديد من التعديلات على قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية على مجلس النواب منذ نحو 3 أشهر، وهي تتعلق بشكل أساسي بتغليظ العقوبات على الواقعين في مخالفات ينص عليها القانون مثل: بتهريب المواد البترولية والمنتجات المحظور تصديرها خارج البلاد، وإخفاء والامتناع عن بيع مواد التموين والمواد البترولية الموزعة عن طريق شركات القطاع العام والجمعيات التعاونية الاستهلاكية وفروعها ومستودعات البوتاجاز ومحطات خدمة وتموين السيارات، بالإضافة إلى خلط بقصد الاتجار تلك المواد السابقة بغيرها أو غير مواصفاتها أو رفض دون مسوغ قانونى تسلم حصته من المواد التموينية أو البترولية لتوزيعها وحصل دون وجه حق على تقرير حصة له فى توزيع مواد تموينية أو بترولية أو غيرها من المواد التى يتم توزيعها طبقًا لنظام الحصص وأدلى ببيانات كاذبة أو نشر شائعات تتصل بوجود سلعة تموينية أو بترولية أو بسعرها أو بتوزيعها بقصد التاثير على عرض السلعة أو أسعار تداولها أو نشر أخبار أو إعلانات غير صحيحة أو مضللة عن أى سلعة أو خدمة بأية وسيلة من وسائل الإعلام بهدف تضليل المستهلك أو الإضرار بمصالحه. ووافقت اللجنة التشريعية بالبرلمان على هذه المواد.