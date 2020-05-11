صندوق النقد: مصر استجابت لأزمة كورونا بحزمة شاملة لمعالجة الطوارئ الصحية ودعم الاقتصاد

قال صندوق النقد الدولي إن مصر حققت مصر تحولًا ملحوظًا قبل صدمة وباء كورونا

أكد صندوق النقد الدولي ، الاثنين، أنه يظل منخرطًا بشكل وثيق مع الحكومة المصرية والبنك المركزي المصري وهو على استعداد لتقديم المشورة في مجال السياسات والمزيد من الدعم ، حسب الحاجة.

صندوق النقد : الجائحة تسببت في تعطيل حياة الناس وسبل عيشهم وظروفهم الاقتصادية في مصر بشكل كبير

وقال جيفري أوكاموتو ، النائب الأول للمدير العام لصندوق النقد والرئيس بالنيابة ، في بيان صحفي للصندوق بمناسبة الموافقة علي تقديم دعم طارئ لمصر بقيمة 2.772 مليار دولار لمواجهة وباء كورونا ، إن جائحة COVID-19 تسببت في تعطيل حياة الناس وسبل عيشهم وظروفهم الاقتصادية في مصر بشكل كبير.

وأضاف أنه قد أدت الصدمة العالمية إلى توقف السياحة وهروب رأس المال وتباطؤ في التحويلات مما أدى إلى الحاجة الملحة في ميزان المدفوعات.

وتابع أن الحكومة المصرية استجابت للأزمة بحزمة شاملة تهدف إلى معالجة الطوارئ الصحية ودعم النشاط الاقتصادي ، كما تصرفت السلطات بسرعة لتخصيص الموارد لقطاع الصحة وتقديم الدعم المستهدف للقطاعات الأكثر تأثرا وتوسيع برامج شبكات الأمان الاجتماعي لحماية الفئات الأكثر ضعفا.

وبالمثل ، اعتمد البنك المركزي المصري مجموعة واسعة من الإجراءات بما في ذلك تأجيل سداد التسهيلات الائتمانية القائمة.

وأشار إن الدعم في حالات الطوارئ بموجب أداة التمويل السريع “RFI” سيساعد على الحد من انخفاض الاحتياطيات الدولية وتوفير التمويل للموازنة من أجل الإنفاق المستهدف والمؤقت بهدف احتواء وتخفيف الأثر الاقتصادي للوباء.

ولفت إلي التزام السلطات بالشفافية الكاملة والمساءلة بشأن الإنفاق المرتبط بالأزمات بما في ذلك من خلال نشر المعلومات حول خطط الشراء والعقود الممنوحة بالإضافة إلى عمليات المراجعة اللاحقة لهذا الإنفاق.

وقال صندوق النقد الدولي ، في البيان ، إن مصر حققت مصر تحولًا ملحوظًا قبل صدمة وباء كورونا ، مشيرا إلي أنها نفذت برنامجًا ناجحًا للإصلاح الاقتصادي بدعم من مرفق التمويل الموسع لتصحيح الاختلالات الخارجية والمحلية الكبيرة.

أضاف بيان صندوق النقد إنه يشكل الوباء والصدمة العالمية اضطرابًا اقتصاديًا فوريًا وشديدًا يمكن أن يؤثر سلبًا على استقرار الاقتصاد الكلي الذي حققته مصر إذا لم يتم التصدي له.

ووافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي اليوم على طلب مصر للحصول على مساعدة مالية طارئة بقيمة 2.772 مليار دولار لتلبية احتياجات ميزان المدفوعات العاجلة الناشئة عن تفشي جائحة COVID-19.