صندوق النقد: مؤشرات مصر تحسنت في النمو والتضخم والاحتياطي الأجنبي

إعداد - عبدالغفور أحمد محسن قال صندوق النقد الدولي، إن برنامج الإصلاح الذي تطبقه مصر تمكن من تحقيق تحسنًا في مؤشرات الاقتصاد الكلي.وأشار الصندوق، في وثائق أصدرها -أمس- وتضمنت نتائج المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح المصري، والتي جرت خلال الفترة من 2 إلى 17 مايو الماضي، إلى أن النمو تسارع من

إعداد – عبدالغفور أحمد محسن

قال صندوق النقد الدولي، إن برنامج الإصلاح الذي تطبقه مصر تمكن من تحقيق تحسنًا في مؤشرات الاقتصاد الكلي.

وأشار الصندوق، في وثائق أصدرها -أمس- وتضمنت نتائج المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح المصري، والتي جرت خلال الفترة من 2 إلى 17 مايو الماضي، إلى أن النمو تسارع من 4.2% في العام المالي 2016/2017 إلى 5.3% خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام المالي الماضي 2017/2018، بدعم من تزايد الصادرات والاستثمارات.

وقال الصندوق إن البطالة انخفضت إلى 10.6% وهو أدنى مستوى لها منذ 2011.

وقال إن عجز الحساب الجاري انخفض بشكل حاد مدعوما بانتعاش السياحة والنمو القوي في التحويلات النقدية، وواصلت الاحتياطيات الدولية إلى 43 مليار دولار بنهاية مايو الماضي.

وأضاف أن التضخم الأساسي انخفض من الذروة التي سجلها في يوليو 2017 عند 33% إلى 11.4% في مايو 2018، ما يعكس جهود التشديد المالي التي بذلت خلال العام الماضي، فضلاً عن تغير سنة الأساس التي شهدت قرار تعويم الجنيه، ورفع أسعار الوقود في 2016/2017.

ولفت التقرير إلى قيام وكالة ستاندر آندر بورز في مايو الماضي برفع التصنيف السيادي لمصر إلى B ما يعكس التوقعات بتحسن الاقتصاد الكلي وتطبيق سياسات سليمة.

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