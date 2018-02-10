صندوق النقد: لدى مصر والسعودية فرصة لتحسين الأداء في مجال الصحة

سمر السيد:قالت كريستين لاجارد، مدير عام صندوق النقد الدولى، إن المجال متاح أمام المنطقة العربية لتحسين كفاءة الإنفاق الذي يمكن أن يحقق مكاسب كبيرة؛ ففي مجال الصحة مثلا، يؤدي عدم كفاءة الإنفاق على مستوى العالم إلى خصم ما يزيد على العامين من عدد سنوات الحياة الصحية المتوقعة، علماً بأن تخفيض العامين

سمر السيد:

قالت كريستين لاجارد، مدير عام صندوق النقد الدولى، إن المجال متاح أمام المنطقة العربية لتحسين كفاءة الإنفاق الذي يمكن أن يحقق مكاسب كبيرة؛ ففي مجال الصحة مثلا، يؤدي عدم كفاءة الإنفاق على مستوى العالم إلى خصم ما يزيد على العامين من عدد سنوات الحياة الصحية المتوقعة، علماً بأن تخفيض العامين بنسبة 10% يحقق نفس الفائدة التي تحققها زيادة الإنفاق بنسبة 0.7% من إجمالي الناتج المحلي.

وأضافت لاجارد فى كلمتها فى المنتدى الثالث للمالية العامة فى الدول العربية تحت عنوان”إصلاحات المالية العامة فى الدول العربية.. الآفاق والتحديات” المنعقد حاليا بدبى، أن أمام هذه المنطقة فرصة كبيرة لتحسين الأداء في الصحة، خاصة في بلدان مثل المملكة العربية السعودية ومصر، وفي مجال التعليم، هناك ثغرات كبيرة في الكفاءة أيضاً لدى بلدان مثل عمان وموريتانيا ومصر.

وأشارت إلى أن الفجوة في كفاءة الاستثمارات العامة، وهي مقياس للقيمة الضائعة؛ بسبب عدم الكفاءة في إجراءات الاستثمار بأكثر من 20% في بلدان مثل الأردن وموريشيوس، مشيرةً إلى أن تعزيز ممارسات إدارة الاستثمار العام يمكن أن يؤدي إلى سد فجوة الكفاءة بنسبة تصل إلى الثلثين وإمكانية توفير أكثر من 2% من إجمالي الناتج المحلي سنوياً في دول مجلس التعاون الخليجي، إذا انخفضت أوجه عدم الكفاءة في الاستثمار العام لتصل إلى مستويات البلدان الأفضل أداءً في هذا المجال.

وذكرت أن رفع كفاءة الإنفاق أيضاً يحرر موارد يمكن توجيهها للصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، لافتة إلى أن جهد ثماره الإيجابية تقود إلى تخفيض الفقر وعدم المساواة دون زيادة في الإنفاق الكلي.