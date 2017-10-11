صندوق النقد: قوة الإصلاحات والتعويم يرفعان توقعات نمو الاقتصاد

❐ انخفاض التضخم إلى %11.7 يونيو المقبل والبطالة لـ%11.5هاجر عمرانقال موريس أوبسفيلد، مدير إدارة البحوث لدى صندوق النقد الدولى، إن تنفيذ السلطات المصرية برنامج الإصلاح الاقتصادى والعمل بسعر الصرف الحر ساهما فى تحسين توقعات لنمو الناتج المحلى الإجمالى خلال العامين الماليين المنتهى والجارى .

❐ انخفاض التضخم إلى %11.7 يونيو المقبل والبطالة لـ%11.5

هاجر عمران

قال موريس أوبسفيلد، مدير إدارة البحوث لدى صندوق النقد الدولى، إن تنفيذ السلطات المصرية برنامج الإصلاح الاقتصادى والعمل بسعر الصرف الحر ساهما فى تحسين توقعات لنمو الناتج المحلى الإجمالى خلال العامين الماليين المنتهى والجارى .

جاء ذلك فى تصريحات خاصة لـ«المال» على هامش مؤتمر إطلاق تقرير آفاق الاقتصاد العالمى أمس، والذى أظهر تحقيق الاقتصاد المصرى نموًا بالناتج المحلى الإجمالى بقيمة %4.1 خلال العام المالى 2016/ 2017 وفقا للتقديرات الأولية.

وأوضح التقرير أنه من المتوقع أن تصل نسبة النمو إلى %4.8 خلال العام المالى الجارى 2017/ 2018 بدعم من الإصلاحات التى تستهدف تصحيح الاختلالات المالية والخارجية والتنافسية وخلق فرص عمل، على أن يحقق 6% فى العام المالى 2021/ 2022 .

وأبدى أوبسفيلد تفاؤله بشأن أداء الاقتصاد المصرى خلال الفترة المقبلة، موضحا أنه لتجنب موجة ركود للاقتصاد العالمى بشكل عام لابد من زيادة الإنفاق على البنية التحتية والتعليم مع تعزيز إجراءات الضبط المالى إلى جانب الاستثمار فى الموارد البشرية والتدريب من أجل رفع الإنتاجية ومعالجة بطالة الشباب المفرطة والموجودة فى الكثير من البلدان .

جدير بالذكر صندوق النقد الدولى أعلن نهاية سبتمبر الماضى خلال وثائق المراجعة الأولى على الاقتصاد، أن الاقتصاد المصرى من المتوقع أن يحقق نموًا يصل إلى %3.5 خلال العام المالى 2016/ 2017، وهو أقل مما أعلنته الحكومة فى وقت سابق ويقدر بـ%4.1، وأضافت الوثائق حينها أن النمو سيسجل 4.5% فى العام المالى 2017/ 2018 .

وقال عمرو الجارحى، وزير المالية منذ نحو شهرين، إن مصر تتوقع أن يصل نمو الناتج المحلى ما بين %4.6 و%4.8 فى السنة المالية 2017 – 2018، وكان بيان رسمى قال فى وقت سابق إن معدل نمو الناتج المحلى وصل إلى %4.1 للسنة المالية 2016 – 2017.

وأشارت توقعات الصندوق إلى أن معدل البطالة سيوالى انخفاضه خلال العام المالى الجارى إلى %11.5 مقابل %12.2 فى العام المالى السابق و%12.7 خلال العام المالى 2015/ 2016.

وتوقع الصندوق خلال التقرير تراجع مؤشر أسعار المستهلكين «التضخم» فى مصر إلى %11.7 فى نهاية العام المالى الجارى 2017 /2018 وذلك على أساس سنوى، على أن يسجل %21.5 كمتوسط سنوىعلى مدار العام المذكور، مقابل %29.8 بنهاية العام المالى المنتهى 2016 – 2017 و%14 بنهاية العام المالى 2015 – 2016.