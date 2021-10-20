اقتصاد وأسواق

«صندوق النقد»: قرابة 20% من شركات الشرق الأوسط تحتاج إلى إعادة هيكلة أو تصفية بسبب «كورونا»

دعم السياسات الموجه للشركات والقطاعات المعرضة  للمخاطر سيظل ضروريا إلى أن يترسخ التعافي
سمر السيد 1:51 م, الأربعاء, 20 أكتوبر 21 1:51 م, الأربعاء, 20 أكتوبر 21

شارك الخبر مع أصدقائك

قال جهاد أزعور، مديرة إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى لدى صندوق النقد الدولي، إن ما يتراوح بين 15% و20% من الشركات في المنطقة قد تحتاج إلى إعادة هيكلة أو قد يتطلب الأمر تصفيتها.

أكد “أزعور” في كلمته بالندوة التي نظمها صندوق النقد اليوم، عبر الإنترنت لمناقشة رؤية الصندوق للانتعاش المتوقع تحقيقه في المنطقة في ضوء تفشي جائحة كورونا، أهمية إسراع الدول في التعاون الإقليمي فيما بينها، خاصة في مجالات العلوم والتكنولوجيا، متطلعا إلى وضع الدول سياسات اقتصادية واستراتيجيات بيئية لمواجهة مسألة التغيرات المناخية المتوقعة.

وأطلق صندوق النقد أمس، تقرير آفاق الاقتصاد الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، تضمن دراسة تحليلة عن آفاق نمو قطاع الشركات في المنطقة في ضوء الجائحة، وتوصلت الدراسة إلى إن الشركات العاملة في المنطقة بدأت تشهد تعافيا غير متوازن بعد أن تضررت بشدة من أزمة كوفيد-19.

اقرأ أيضا  «الصحة»: تسجيل 865 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. ووفاة 40 حالة

تأثر القطاعات كثيفة العمال والشركات الصغيرة

وقال الصندوق في الدراسة التحليلية إنه برغم الدعم الذي قدمته السياسات والخطوات الكبيرة التي اتخذتها الشركات لتعديل تكاليفها، وقع العبء الأكبر من تفشي الجائحة على القطاعات كثيفة الاعتماد على الاتصال المباشر، والشركات التي تعاني من مواطن ضعف كانت موجودة من قبل، والشركات الصغيرة، وتلك التي يعوزها الاتصال الرقمي.

ضغوط سيولة متوقعة

ورغم احتواء المخاطر على السيولة والملاءة حتى الآن في قطاع الشركات ككل، يُتوقع أن تظل ضغوط السيولة مرتفعة على الشركات التي تعاني من مواطن ضعف، غير أن المخاوف بشأن الملاءة  لن تتفاقم إلا في حالة ضعف التعافي الاقتصادي أو سحب الدعم المقدم من السياسات قبل الأوان.

اقرأ أيضا  صندوق النقد يتوقع تعافيا مستمرا هشّا في الشرق الأوسط وارتفاع معدل النمو إلى 1.4% العام الجاري

 وبحسب التقرير، احتفظت الأجهزة المصرفية بصلابتها حتى الآن، بفضل السياسات المالية الكلية ودعم السيولة، وإن كانت المخاطر آخذة في التراكم في النظم التي بلغت درجة عالية من الانكشاف للشركات التي تعاني من مواطن ضعف.

وأكد صندوق النقد أن دعم السياسات الموجه للشركات والقطاعات المعرضة للمخاطر سيظل ضروريا إلى  أن يترسخ التعافي.

وعلاوة على ذلك، يعتبر الإسراع بإعادة هيكلة الشركات القابلة للاستمرار وإن كانت معسرة وتصفية تلك التي لا تمتلك ٍ مقومات الاستمرار سيساعد على ضمان تحقيق  تعاف أقوى وأكثر صلابة.

مراقبة مخاطر السلامة الاحترازية

ومن أجل الحفاظ على الاستقرار المالي، ينبغي للسلطات أن تراقب مخاطر السلامة الاحترازية الكلية بعناية، وأن تحتفظ بشبكات أمان مالي ملائمة، وتشجع البنوك المعرضة للمخاطر على الاستفادة من فرصة التقاط الانفاس التي يتيحها الدعم الذي تقدمه السياسات، وأن تعمل على تقوية هوامشها الوقائية في مواجهة المخاطر القادمة.

اقرأ أيضا  صندوق النقد : البرامج التي نفذتها مصر بعد «كورونا» للاحتفاظ بالعمالة حالت دون ارتفاع البطالة

واستندت الدراسة التحليلة للصندوق على عينة الشركات المدرجة في البورصة المأخوذة  من قاعدة بيانات Compustat التي تحتوي على بيانات عن بلدان القوقاز وآسيا الوسطى، بجانب أحدث مسوح بيئة الأعمال وأداء المؤسسات التي يجريها بنوك الاوروبي لإعادة الإعمار والتنمية و الاستثمار الأوروبي والدولي ومسوح المؤسسات لمتابعة آثار كوفيد-91 التي يُجريها البنك الدولي، وجمعت معلومات خاصة بالفترة المحيطة بذروة الجائحة عن شركات مدرجة وشركات غير مدرجة في  البورصة على حد سواء من كل من أرمينيا وأذربيجان ومصر وجورجيا والأردن  وكازاخستان وجمهورية قيرغيزستان ولبنان والمغرب وطاجيكستان وتونس وأوزبكستان والضفة الغربية وغزة.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم سمر السيد

محررة بقسم الاستثمار والنقل حاصلة على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة عام 2009، التحقت للعمل بالجريدة، أكتوبر عام 2010، بدأت العمل فى قسم الاستثمار والنقل وتخصصت فى تغطية الأخبار المرتبطة بوزارة النقل، وفى مرحلة لاحقة، كُلفت بملف أخبار وزارة الخارجية و السفارات الأجنبية في مصر، وكافة المؤسسات الدولية كصندوق النقد الدولي والبنك الدولى، والهيئات التمويلية العالمية الأخرى.

ملف الكاتب سمر السيد

اقرأ أيضاً

صندوق النقد: توقعات بارتفاع درجات حرارة الشرق الأوسط بحلول 2050 حتى في حال خفض الانبعاثات

سمر السيد 1:34 م, الأربعاء, 20 أكتوبر 21

بعد الحاويات وبضائع الصب الجافة.. ارتفاعات قياسية في أسعار شحن الغاز الطبيعي المسال

السيد فؤاد 1:30 م, الأربعاء, 20 أكتوبر 21

وزيرة التجارة : 16% زيادة في الصادرات وتراجع الواردات 7% خلال سبتمبر

محمد ريحان 12:41 م, الأربعاء, 20 أكتوبر 21

إعلان الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى فى حفل إعلان جوائز مصر للتميز الحكومي 2020

السيد فؤاد 12:06 م, الأربعاء, 20 أكتوبر 21

أسعار الذهب العالمية ترتفع مع ضعف الدولار وسط مخاوف من توقيت رفع الفائدة

أحمد فراج 11:56 ص, الأربعاء, 20 أكتوبر 21

أسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء 20-10-2021 وارتفاع عيار 21

عمر سالم 11:39 ص, الأربعاء, 20 أكتوبر 21