صندوق النقد: قد نحتاج لزيادة برنامجنا لمصر لمواجهة تداعيات حرب غزة

قالت كريستالينا جورجيفا ، مديرة صندوق النقد الدولي، في تصريحات لـ”رويترز ” إن الصندوق يدرس بجدية زيادة محتملة لبرنامج قروض مصر البالغة 3 مليارات دولار ، بسبب الصعوبات الاقتصادية الناجمة عن الحرب بين إسرائيل والمقاومة الفلسطينية.

وقالت جورجيفا لرويترز في مقابلة على هامش قمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ ( آبيك)، إن الصراع يدمر سكان غزة واقتصادها وله آثار خطيرة على اقتصاد الضفة الغربية، ويشكل أيضا صعوبات للدول المجاورة مصر ولبنان وإسرائيل والأردن، من خلال فقدان السياحة وارتفاع تكاليف الطاقة.