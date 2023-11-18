صندوق النقد: قد نحتاج لزيادة برنامجنا لمصر لمواجهة تداعيات حرب غزة

على هامش قمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ ( آبيك)

صندوق النقد: قد نحتاج لزيادة برنامجنا لمصر لمواجهة تداعيات حرب غزة
أحمد فراج

أحمد فراج

1:49 م, السبت, 18 نوفمبر 23

قالت كريستالينا جورجيفا ، مديرة صندوق النقد الدولي، في تصريحات لـ”رويترز ” إن الصندوق يدرس بجدية زيادة محتملة لبرنامج قروض مصر البالغة 3 مليارات دولار ، بسبب الصعوبات الاقتصادية الناجمة عن الحرب بين إسرائيل والمقاومة الفلسطينية.

وقالت جورجيفا لرويترز في مقابلة على هامش قمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ ( آبيك)، إن الصراع يدمر سكان غزة واقتصادها وله آثار خطيرة على اقتصاد الضفة الغربية، ويشكل أيضا صعوبات للدول المجاورة مصر ولبنان وإسرائيل والأردن، من خلال فقدان السياحة وارتفاع تكاليف الطاقة.

أحمد فراج

أحمد فراج

1:49 م, السبت, 18 نوفمبر 23