صندوق النقد : قانون الترخيص الصناعى يقلل من الفساد

سمر السيد وهاجر عمران: اعتبر صندوق النقد الدولى اليوم الثلاثاء، أن اعتماد البرلمان المصرى قانونا جديدا للترخيص الصناعي فى أبريل 2017 يلغى عملية التراخيص الطويلة والمرهقة ويضع إجراءات أكثر تبسيطا، ولم تعد تتطلب أى موافقة مسبقة، بما في ذلك سلطات…

سمر السيد وهاجر عمران:

اعتبر صندوق النقد الدولى اليوم الثلاثاء، أن اعتماد البرلمان المصرى قانونا جديدا للترخيص الصناعي فى أبريل 2017 يلغى عملية التراخيص الطويلة والمرهقة ويضع إجراءات أكثر تبسيطا، ولم تعد تتطلب أى موافقة مسبقة، بما في ذلك سلطات الدفاع المدني والسلامة من الحريق، بجانب التجديد التلقائي لتراخيص الأعمال القائمة.

وأضاف – في وثائق أول مراجعة لإجراءات الإصلاح الاقتصادي – أنه في الصناعات التي ليس لها وظائف عامة حيوية، يُطلب من الشركات التوافق فقط مع المعايير الصحية والبيئية والخاصة بالسلامة، معتبراً أن الصناعات المتعلقة بمتطلبات الوظائف العامة الحيوية، تعتبر أكثر صرامة، ولكنها أبسط بكثير من ذى قبل .

ولفت إلى أنه من المتوقع أن يقلل القانون الجديد من الوقت اللازم لبدء الأعمال التجارية من أكثر من 600 يوم، إلى أقل من 30 يوما، كما أنه يخفض بشكل كبير من نطاق الفساد في عملية الترخيص.