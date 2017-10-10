صندوق النقد: عجز الميزان الجارى يسجل 2.2% في 2022

- البطالة تنخفض إلى 11.5% العام المالى الجارىهاجر عمرانقدر صندوق النقد الدولى، فى تقرير آفاق الاقتصاد العالمى، العجز فى الحساب الجارى المصرى بـ 3.8% من الناتج المحلى الإجمالى، خلال العام المالى الجارى 2017/2018، مقابل 5.9% فى العام المالى المنتهى، و6% خلال العام المالى 2015/2016.وتوقع الصندوق

– البطالة تنخفض إلى 11.5% العام المالى الجارى



هاجر عمران

قدر صندوق النقد الدولى، فى تقرير آفاق الاقتصاد العالمى، العجز فى الحساب الجارى المصرى بـ 3.8% من الناتج المحلى الإجمالى، خلال العام المالى الجارى 2017/2018، مقابل 5.9% فى العام المالى المنتهى، و6% خلال العام المالى 2015/2016.

وتوقع الصندوق أن تنخفض الفجوة فى الحساب الجارى خلال العام المالى 2021/2022 إلى 2.2% من الناتج المحلى، لتصل إلى نفس المعدل التى سجلته فى العام المالى 2012/2013، فى حين سجلت خلال العام المالى 2009/2010 نحو 1.9%.

وأشارت توقعات الصندوق إلى أن معدل البطالة سيوالى انخفاضه، خلال العام المالى الجارى، إلى 11.5% مقابل 12.2% فى العام المالى السابق، و12.7% خلال العام المالى 2015/2016.