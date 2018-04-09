صندوق النقد: صعود الخدمات محل التصنيع كمصدر للتوظيف

المزيد من الاستثمار فى التعليم سيجعل العمالة أكثر مرونة للتطورات التكنولوجية العالميةمكاسب العمالة في الصناعة التحويلية أعلى إلى حد ما من الخدماتالعولمة كثفت انتشار المعرفة والتكنولوجيا عبر الحدودسمر السيدأصدر صندوق النقد الدولى، اليوم الاثنين، تقرير آفاق الاقتصاد العال

المزيد من الاستثمار فى التعليم سيجعل العمالة أكثر مرونة للتطورات التكنولوجية العالمية





مكاسب العمالة في الصناعة التحويلية أعلى إلى حد ما من الخدمات

العولمة كثفت انتشار المعرفة والتكنولوجيا عبر الحدود





سمر السيد

أصدر صندوق النقد الدولى، اليوم الاثنين، تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، متضمنا 3 فصول عن مشاركة القوى العاملة فى الاقتصادات المتقدمة، وتأثير انخفاض حصة قطاع التصنيع فى التوظيف على إعاقة النمو، وإمكانية مشاركة نمو الإنتاجية فى الاقتصاد العالمى وعن العمولة وانتشار التكنولوجيا.

**الفصل الأول





وتناول الفصل الأول آفاق مشاركة القوى العاملة فى الاقتصادات المتقدمة، وكيف تطورت معدلات مشاركتهم وهل تختلف ديناميكيات العمل باختلاف خصائص العمال وهل اتجاهات المشاركة تغيرت فى أعقاب الأزمة المالية العالمية.

وتناول كيفية إمكانية أن تؤدى التغيرات التى شوهدت فى العقد الماضي فى تعزيز تسارع التحولات الديمغرافية والتأثيرات الدورية بما فيها الركود الحاد المرتبط بأزمات الديون المالية الأوروبية و العالمية.

وأشارت نتائج الفصل الأول إلى أن العديد من البلدان نجحت حتى الآن إلى حد بعيد فى مواجهة القوي السلبية للشيخوخة على المشاركة الكلية للقوي العاملة

وأضافت أن المزيد من الاستثمار في سياسات التعليم والتدريب لن يشجع الأفراد على أن يكونوا ناشطين في سوق العمل فقط، ولكن أيضًا سيجعل العمالة أكثر مرونة للتطورات العالمية مثل التقدم التكنولوجي أو العولمة التي قد تلغي الحاجة إلى مهارات معينة.

** الفصل الثاني





فيما طرح الفصل الثانى الصادر تحت عنوان ” وظائف قطاع التصنيع: الآثار المترتبة على الإنتاجية وعدم المساواة سؤالين بشأن ما يتعلق بتأثير انخفاض حصة قطاع التصنيع فى خلق الوظائف على إعاقة النمو الإجمالى و زيادة عدم المساواة

ولفت إلى أنه فى العديد من الاقتصادات المتقدمة تلاشى قطاع التصنيع كمصدر للوظائف وانخفضت حصته فى العمالة منذ مايقرب من 5 عقود ، بينما فى الاقتصادات النامية كانت عمالة قطاع التصنيع أكثر استقرارا

وأضاف أن حصة الوظائف ارتفعت فى قطاع الخدمات فى كل مكان لتحل محل الوظائف بالصناعات التحويلية فى الاقتصادات المتقدمة والزراعة فى الاقتصادات النامية.

وخلص الفصل الثاني، إلى أن صعود الخدمات وتراجع التصنيع كمصدر للتوظيف يحتاجا ألا يعوقا نمو إنتاجية الاقتصاد.

ولفت إلى أن بعض الصناعات بقطاع الخدمات تتمتع بمستويات إنتاجية ومعدلات نمو أعلى من نظيرتها بالتصنيع بالرغم من أن مكاسب العمالة في الصناعة التحويلية هي في الواقع أعلى إلى حد ما وموزعة بشكل أكثر من الخدمات

وأضاف أن الدافع الرئيسي وراء ارتفاع عدم المساواة في الدخل في العمل بالاقتصادات المتقدمة منذ الثمانينات كان زيادة عدم المساواة في جميع القطاعات.

** الفصل الثالث

ويسلط الفصل الثالث الصادر تحت عنوان ” هل يمكن مشاركة نمو الإنتاجية فى اقتصاد العولمة ؟” الضوء على عملية انتشار التكنولوجيا الدولية وما إذا كانت العولمة تعني انتشار المعرفة بشكل أسرع مما هو معتاد وكيف يؤثر ذلك على قدرة الاقتصادات على أن تكون أكثر إنتاجية وابتكاراً وفهم كيفية إمكانية أن يشارك نمو الإنتاجية في الاقتصاد العالمي في تفسير الاختلافات بين الدول.

وكانت أبرز نتائج الفصل هى أن العولمة كثفت انتشار المعرفة والتكنولوجيا عبر الحدود ، مما ساعد على نشر النمو المحتمل بين البلدان وتعزيزه على المستوى العالمي.