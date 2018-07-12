صندوق النقد: صعود إيرادات قناة السويس لـ6 مليارات بنهاية 2018/2019

مقابل 5.6 مليار العام الماضي سمر السيد توقع صندوق النقد الدولي فى وثائق المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، تحقيق قناة السويس إيرادات بقيمة 6 مليار دولار بنهاية العام المالي الحالى مقابل 5.7 مليار كان قد توقعها فى وثائق المراجعة الثانية المعلنة يناير…

مقابل 5.6 مليار العام الماضي





سمر السيد

توقع صندوق النقد الدولي فى وثائق المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، تحقيق قناة السويس إيرادات بقيمة 6 مليار دولار بنهاية العام المالي الحالى مقابل 5.7 مليار كان قد توقعها فى وثائق المراجعة الثانية المعلنة يناير الماضي.

وأضافت الوثائق أن إيرادات العام المالي الماضي ستبلغ نحو 5.6 مليار دولار لترتفع بذلك عن الحجم الذى توقعه فى وثائق المراجعة الثانية وهو 5.5 مليار دولار.

ولفت إلى أن الإيرادات ستسجل نحو 6.4 مليار دولار في 2019/2020 و6.7 مليار فى 2020/2021 ونحو 7 مليارات فى 2021/2022 و7.3 مليار فى 2022/2023.