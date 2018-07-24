صندوق النقد: سنواصل دعم القارة الأفريقية في جهودها التنموية

أهمية تقليل نقاط الضعف من الديون وإحياء الاستثمار الخاصسمر السيد:قال تاو زهانج، نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي، إن صندوق النقد سيواصل دعم القارة الأفريقية فى جهودها التنموية من خلال تقديم المشورة في مجال السياسات وبناء القدرات والدعم المالي عند الحاجة، مشيرا إلى أنه سيتم التعاون مع

أهمية تقليل نقاط الضعف من الديون وإحياء الاستثمار الخاص

سمر السيد:

قال تاو زهانج، نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي، إن صندوق النقد سيواصل دعم القارة الأفريقية فى جهودها التنموية من خلال تقديم المشورة في مجال السياسات وبناء القدرات والدعم المالي عند الحاجة، مشيرا إلى أنه سيتم التعاون مع المؤسسات المالية الدولية الأخرى، وشركاء التنمية لدعم المنطقة في تحقيق نمو مستمر وأكثر شمولية، وستكون هذه فرصة كبيرة للقارة الأفريقية والعالم كله.

وأضاف في كلمته بقمة البريكس المنعقدة بجنوب أفريقيا أن هناك إمكانات هائلة لتحفيز استثمار الأموال الخاصة في البنية التحتية في القارة الأفريقية، مشيرًا إلى أن هذا الاستثمار سيعزز المزيد من التكامل التجاري، وتوفير عوائد أعلى بكثير لرأس المال الإضافي.

ولفت إلى أنه من المتوقع أن يبلغ النمو العالمي نحو 3.9% في 2018 و2019 بما يتماشى مع توقعات الصندوق الصادرة في شهر أبريل الماضي.

وأكد أن الولايات المتحدة، يستمر النمو بوتيرة سريعة عند 2.9% هذا العام و 2.7% في عام 2019، ومع ذلك فإن الزخم في منطقة اليورو واليابان والمملكة المتحدة أضعف مما توقعه الصندوق قبل ستة أشهر، مضيفاً أنه من المتوقع أن تشهد الاقتصادات الناشئة والنامية نمواً قويا عند 4.9% من هذا العام و5.1% في عام 2019.

توقع أن تشهد المنطقة زخمًا مستدامًا وسيبلغ النمو الإجمالي في أفريقيا جنوب الصحراء نحو 3.4% هذا العام يرتفع إلى 3.8% العام المقبل، مشيرًا إلى الوضع العالمي حالياً يمثل تحديًا لمنطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، وهذا يوفر المزيد من الإلحاح على السياسات الرامية إلى إتاحة الفرصة لجميع المواطنين.

وأوضح أنه لإطلاق العنان للفرصة في أفريقيا: الطريق إلى الأمام والاستفادة من إمكانياتها السكانية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحقيق نمو أعلى وأكثر شمولاً سيتطلب التمسك بروح التعاون من جميع الأطراف المعنية، كما يجب على شركاء التنمية المساعدة عن طريق ضمان مصادر التمويل المستدامة، وبالنسبة لبلدان المنطقة يجب عليهم تقليل نقاط الضعف في الاقتصاد الكلي وزيادة إمكانات النمو.

وأكد أهمية تحقيق أولويتين مهمتين الأولى هي تقليل نقاط الضعف من الديون، خاصة أن نسب الدين العام زادت بشكل ملحوظ على مدى السنوات الخمس الماضية من متوسط 30% من الناتج المحلي الإجمالي إلى 50% حاليا.

كما أن الأولوية الثانية لزيادة النمو على المدى الطويل هو إحياء الاستثمار الخاص، لافتاً إلى أنه لسنوات عديدة، تم تعويض انخفاض مستويات الاستثمار الخاص من خلال النفقات العامة، وقال إنه من غير الواضح إلى أي مدى يمكن أن يستمر هذا الاتجاه، وقد اتبعت بعض البلدان شراكات بين القطاعين العام والخاص ولكن هذه الجهود حققت نجاحاً متفاوتاً.