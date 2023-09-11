صندوق النقد: سنعلن عن تحديثات مراجعة برنامج مصر فى الوقت المناسب

قال متحدث باسم صندوق النقد الدولى إن الأخير يواصل تعاونه الوثيق مع السلطات المصرية بما فى ذلك تقديم المشورة بشأن السياسات والمساعدة الفنية.

وأضاف – فى تصريحات خاصة لـ”المال” تعليقًا على ما أفادت به تقارير إعلامية مؤخرًا حول استبعاد إجراء المراجعة الأولى لبرنامج مصر مع الصندوق خلال الشهر الجارى – أنه سيعلن التحديثات المتعلقة بالبرنامج فى الوقت المناسب.

واستبدلت تقارير صحفية مؤخرا إجراء الصندوق المراجعة الأولى لبرنامجه مع الحكومة المصرية فى سبتمبر الجارى كما تم الإعلان فى وقت سابق، وأنه من المتوقع أن تتم خلال هذا العام دون تحديد موعد معين.

كان المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى وافق فى ديسمبر الماضى على اتفاق مدته 46 شهرًا مع مصر فى إطار “تسهيل الصندوق الممدد” بحوالى 3 مليارات دولار، صرف منها دفعة فورية بقيمة 347 مليونا للمساعدة فى تلبية احتياجات ميزان المدفوعات ودعم الموازنة.

وأشارت وثائق الاتفاق الصادرة عن الصندوق إلى أنه من المقرر استلام التمويل خلال 4 سنوات على 9 شرائح، مقدرًا كل واحدة بـ 347 مليون دولار.

وتوقع الصندوق أن يشجع “تسهيل الصندوق الممدد” على إتاحة تمويل إضافى لصالح مصر بقيمة 14 مليار دولار تقريبًا من شركائها الدوليين والإقليميين، شاملًا موارد تمويلية جديدة من دول مجلس التعاون الخليجى وأخرى من عمليات البيع الجارية للأصول المملوكة للدولة وقنوات التمويل التقليدية من الدائنين الثنائيين ومتعددى الأطراف.

كانت أنطوانيت ساييه، نائبة المديرة العامة لصندوق النقد الدولي قالت فى وقت سابق إن مصر حققت نموا بنسبة 6.7 % فى أعقاب وباء كورونا، متوقعًة تباطؤ معدل النمو فى العام الجارى إلى 3.7 % بتأثير الضغوط العالمية لارتفاع الأسعار.

وصرحت مديرة صندوق النقد كريستالينا جورجييفا فى يونيو الماضي، بأن هناك مناقشات جيدة مع الحكومة المصرية التى تتخذ خطوات مناسبة لدعم الاقتصاد، ومن بينها الاتفاق الذى أبرمته مع مؤسسة التمويل الدولية للاستفادة من خبرتها لتسريع عملية طرح الشركات المملوكة للدولة. وقدرت خطة العام المالى الحالى ( 2023/2024) معدل النمو الاقتصادى بـ %4.1 مقابل 4.2 %متوقعة فى العام المالى الماضي، وتوقع وزير المالية محمد معيط وصول الفائض الأولى إلى 2.5 % من الناتج المحلى الإجمالي، مشيرًا إلى أن معدل التضخم تم تقديره عند %16 خلال تلك الفترة.