صندوق النقد: دفعة جديدة من القرض فى نوفمبر 2018

عصام عميرة أعلن صندوق النقد الدولى، فى وثائق المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادى، أن مصر ستحصل على دفعة جديدة من القرض فى نوفمبر 2018. وأضاف الصندوق أنه سيتم الانتهاء من المراجعة الرابعة للبرنامج الإصلاحى بنهاية الشهر الجارى. وتوقع الصندوق أن…

عصام عميرة

أعلن صندوق النقد الدولى، فى وثائق المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادى، أن مصر ستحصل على دفعة جديدة من القرض فى نوفمبر 2018.

وأضاف الصندوق أنه سيتم الانتهاء من المراجعة الرابعة للبرنامج الإصلاحى بنهاية الشهر الجارى.

وتوقع الصندوق أن تصل الدفعة الأخيرة بقيمة ملياري دولار فى مارس 2019، لافتًا إلى أنه سيتم المراجعة الخامسة والأخيرة للبرنامج الإصلاحى بنهاية ديسمبر 2019.

وحصلت مصر على 8 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي منذ اتمام الاتفاق في نوفمبر 2016 حتى الآن، بعد اتخاذ حزمة إجراءات إصلاحية صعبة تضمنت زيادة أسعار المشتقات البترولية وتحرير سعر الصرف.

