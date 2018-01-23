صندوق النقد: دعم الطاقة يرتفع 700 مليون جنيه العام الجاري

دعم الغذاء سيرتفع 82 مليار جنيه العام المقبل سمر السيد وهاجر عمران:تضمنت توقعات صندوق النقد الدولى بشأن دعم الطاقة بنهاية العام المالى الجارى 2017/2018 زيادة قدرها 700 مليون جنيه لتسجل 138.9 مقابل 138.2 مليار جنيه تم التنبؤ بها فى وثائق المراجعة الأولى لبرنامج الحكومة الإصلاحى

دعم الغذاء سيرتفع 82 مليار جنيه العام المقبل

سمر السيد وهاجر عمران:

تضمنت توقعات صندوق النقد الدولى بشأن دعم الطاقة بنهاية العام المالى الجارى 2017/2018 زيادة قدرها 700 مليون جنيه لتسجل 138.9 مقابل 138.2 مليار جنيه تم التنبؤ بها فى وثائق المراجعة الأولى لبرنامج الحكومة الإصلاحى المعلنة فى سبتمبر الماضى.



وقال الصندوق فى تقرير الخبراء الصادر بشأن المراجعة الثانية لبرنامج الحكومة الإصلاحى، إن دعم الطاقة سينخفض بحلول العام المالى المقبل 2018/2019، لـ65.6 مليار مقابل 72.4 مليار جنيه كان قد تنبأ بها سابقا.



وتابع التقرير: يواصل دعم الطاقة هبوطه مسجلاً 42.4 مليار جنيه فى 2019/2020 ثم 25.8 مليار فى 2020/2021 وانتهاءً بـ28.7 مليار فى 2021/2022.



وقد خفض الصندوق توقعاته فيما يتعلق بدعم الوقود بنهاية العام المالى الجارى ليسجل 108 مليارات جنيه مقابل 108.2 مليار دولار تنبأ بها سابقا، إلا أنه قد رفعها العام المالى المقبل لنحو 48.4 مليار مقابل 47.2 مليار دولار فى نفس الفترة.



وذكر تقرير الخبراء أن دعم الوقود سيبلغ فى العام المالى 2019/2020 نحو 30 مليار جنيه تتراجع لـ 25.8 مليار فى 2020/2021 غير أنها سترتفع إلى 28.7 مليار فى 2021/2022.



وقال التقرير إن دعم الغذاء سيرتفع بنهاية العام المالى الجارى ليسجل 82 مليار جنيه مقابل 63.1 مليار تم التنبؤ بها فى وثائق المراجعة الأولى لبرنامج الحكومة الإصلاحى المعلنة سبتمبر الماضى.

أشار إلى أن التقديرات الأولية لدعم السلع الغذائية سجل بنهاية العام المالى 2016/2017 نحو 47.5 مقابل 47.6 مليار جنيه تم التنبؤ بها سابقا.

وتابع التقرير: يرتفع دعم الغذاء فى العام المالى 2018/2019 مسجلاً نحو 90.6 مليار مقابل 59.9 مليار تم التنبؤ بها، على أن يرتفع إلى 101.7 مليار فى 2019/2020 ثم 115.4 مليار فى 2020/2021 وانتهاءً بـ 130.6 مليار فى 2021/2022.