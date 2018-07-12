صندوق النقد: خريطة طريق لإصلاح نظام المعاشات في مصر بحلول سبتمبر

سمر السيد قالت وثائق المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الصادرة عن صدوق النقد الدولي أمس، أن صندوق التأمين الاجتماعي "sif" سيستفيد من إصلاح شامل لضمان استدامته المالية على المدى الطويل والحفاظ على قدرته على دفع معاشات تقاعدية كافية وعادلة للمتقاعدين وبدءاً من العام المالي الماضي 2017/2018 ت



سمر السيد

قالت وثائق المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الصادرة عن صدوق النقد الدولي أمس، أن صندوق التأمين الاجتماعي “sif” سيستفيد من إصلاح شامل لضمان استدامته المالية على المدى الطويل والحفاظ على قدرته على دفع معاشات تقاعدية كافية وعادلة للمتقاعدين وبدءاً من العام المالي الماضي 2017/2018 تم زيادة الحد الأدنى للأجر الشهري الداخل في حساب المعاش التقاعدي من 160 جنيه إلى 400 جنيه.

وتابع الصندوق : سيزداد الحد الأدنى للأجر الشهري الداخل في حساب المعاش تلقائيا أيضا بنسبة 25 % سنويا خلال الخمس المقبلةوبنسبة 10% بعد ذلك.

اضاف أنه فى الوقت نفسه تم زيادة الحد الأقصى للأجر الداخل في حساب المعاش التقاعدي بنسبة 15 % في المتوسط على مدى السنوات الماضية ومن المقرر الاستمرار في القيام بذلك وسيتم وضع خريطة طريق واضحة لإصلاح نظام المعاشات بحلول سبتمبر 2018.