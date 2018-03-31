صندوق النقد: حصة الدولار تسجل أدنى مستوى في الاحتياطيات العالمية

رويترز:أظهرت بيانات من صندوق النقد الدولي نشرت يوم الجمعة، أن حصة الدولار الأمريكي في الاحتياطيات العالمية من العملات انخفضت في الربع الأخير من 2017 إلى أدنى مستوى في أربع سنوات، بينما ارتفعت حصص العملات الأخرى في الاحتياطيات.وأشارت البيانات إلى أن حصة الدولار الأمريكي تراجعت في الربع الرابع إلى

رويترز:

أظهرت بيانات من صندوق النقد الدولي نشرت يوم الجمعة، أن حصة الدولار الأمريكي في الاحتياطيات العالمية من العملات انخفضت في الربع الأخير من 2017 إلى أدنى مستوى في أربع سنوات، بينما ارتفعت حصص العملات الأخرى في الاحتياطيات.

وأشارت البيانات إلى أن حصة الدولار الأمريكي تراجعت في الربع الرابع إلى 62.7 بالمئة من 63.5 بالمئة في الربع الثالث من 2017.

ووفقا لبيانات صندوق النقد فإن هذه هي أصغر حصة للدولار الأمريكي في الاحتياطيات العالمية للنقد الأجنبي منذ أن بلغت 61.24 بالمئة في الربع الرابع من 2013.

وأشارت البيانات أيضا إلى أن حصة اليورو في الاحتياطيات العالمية للعملات كانت الأكبر منذ الربع الرابع من 2014، وأن حصة الين الياباني سجلت أعلى مستوى منذ الربع الرابع من 2002 بينما واصلت حصة اليوان الصيني النمو للربع الثاني على التوالي.