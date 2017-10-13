صندوق النقد : توقيت رفع دعم المحروقات يعود للحكومة المصرية

بعثة المراجعة الثانية تزور مصر من 25 أكتوبر حتى 7 نوفمبر
هاجر عمران
قال جهاد أزعور، رئيس منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى صندوق النقد الدولى، إن توقيت المرحلة المقبلة لخفض الدعم يعود إلى الحكومة المصرية، ويتم التناقش بشأنه.
وأضاف أزعور، فى مؤتمر صحفى عُقد منذ قليل بمقر الصندوق على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين بالعاصمة الأمريكية واشنطن، أن التقدم الذى أحرزته الحكومة حتى الآن فى البرنامج الاقتصادى جيد وأسهم فى تحسين كبير لوضع الاقتصاد نقديًّا مع إلغاء السوق الموازية للجنيه وتحسين وضع الاستثمار بمصر.
وأشار إلى أن تنفيذ البرنامج يستمر عدة سنوات حتى نهاية 2019 ويستهدف تحسين مجموعة من المؤشرات وتشحيع القطاع الخاص وتحسين الوضع الاقتصادى والسياحة وموارد العملة الأجنبية.
وأوضح أن أى إصلاحات تستغرق وقتًا، وأن شعور المصريين بأن الوضع بات أفضل يستلزم بعض الوقت.
وأكد أزعور، فى تصريحاته، لـ”المال”، أن بعثة من الصندوق ستزور مصر 25 أكتوبر المقبل؛ لإجراء المراجعة الثانية على أداء الاقتصاد، وتستمر حتى 7 نوفمبر.
وأوضح أن أى إصلاحات تستغرق وقتًا، وأن شعور المصريين بأن الوضع بات أفضل يستلزم بعض الوقت.
جدير بالذكر أن مصر وقّعت مع الصندوق على اتفاق لإتاحة 12 مليار دولار فى نوفمبر الماضى، وتسلمت شريحتين من القرض بقيمة 4 مليارات دولار على مدار العام، كما تسمح المراجعات بصرف الشرائح التالية من القرض.