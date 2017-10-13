صندوق النقد : توقيت رفع دعم المحروقات يعود للحكومة المصرية

بعثة المراجعة الثانية تزور مصر من 25 أكتوبر حتى 7 نوفمبرهاجر عمرانقال جهاد أزعور، رئيس منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى صندوق النقد الدولى، إن توقيت المرحلة المقبلة لخفض الدعم يعود إلى الحكومة المصرية، ويتم التناقش بشأنه.وأضاف أزعور، فى مؤتمر صحفى عُقد منذ قليل بمقر الصن

بعثة المراجعة الثانية تزور مصر من 25 أكتوبر حتى 7 نوفمبر



هاجر عمران



قال جهاد أزعور، رئيس منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى صندوق النقد الدولى، إن توقيت المرحلة المقبلة لخفض الدعم يعود إلى الحكومة المصرية، ويتم التناقش بشأنه.





وأضاف أزعور، فى مؤتمر صحفى عُقد منذ قليل بمقر الصندوق على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين بالعاصمة الأمريكية واشنطن، أن التقدم الذى أحرزته الحكومة حتى الآن فى البرنامج الاقتصادى جيد وأسهم فى تحسين كبير لوضع الاقتصاد نقديًّا مع إلغاء السوق الموازية للجنيه وتحسين وضع الاستثمار بمصر.