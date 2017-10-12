صندوق النقد: توسع مصر فى الاقتراض الخارجى ليس مقلقًا

هاجر عمرانقال على العيد، نائب رئيس إدارة الأسواق النقدية والمالية لدى صندوق النقد الدولى، إن توسع مصر فى الاقتراض الخارجى لن يكون مقلقًا إذا تم من خلاله تعزيز مرونة الاقتصاد وتوجيه التمويلات إلى الإنتاج، خاصة مع وجود سياسات مالية متشددة بعض الشىء عالميًّا.وأوضح، على هامش المؤتمر الذى عقده الصندو

هاجر عمران

قال على العيد، نائب رئيس إدارة الأسواق النقدية والمالية لدى صندوق النقد الدولى، إن توسع مصر فى الاقتراض الخارجى لن يكون مقلقًا إذا تم من خلاله تعزيز مرونة الاقتصاد وتوجيه التمويلات إلى الإنتاج، خاصة مع وجود سياسات مالية متشددة بعض الشىء عالميًّا.

وأوضح، على هامش المؤتمر الذى عقده الصندوق أمس الأربعاء تحت عنوان «الاستقرار المالى العالمى»، أن مصر ليست الوحيدة التى تتسلم الكثير من التمويلات الخارجية حاليًا، وهو أمر جيد يمكن أن تستفيد منه عبر توجيهها إلى عمليات الإنتاج.

وقال العيد إن الصندوق يعمل مع مصر حاليا على تعزيز مرونة الاقتصاد المحلى، مشيرًا إلى أن أداء البرنامج الاقتصادى جيد جدًا.

من جانبه، قال توبياس أدريان، المستشار المالى ومدير قسم الأسواق المالية والنقدية إن بعض الدول فى شمال أفريقيا تواجه زيادة فى معدلات الدين الخارجى، غير أنه الاعتياد على زيادات الدين الحكومى تترتب عليها مشاكل مستقبلية.

وأوضح أن تطورات السوق تعكس التحسن وقوة الأسواق المالية، لافتا إلى أن مواطن الخطر تتراكم تحت السطح، ومن الممكن أن تؤثر سلبًا على التعافى العالمى، وتشكل خطرًا على النمو، مؤكدًا أن رسالة الصندوق تكمن فى أنه لا وقت للتراخى، وأن الوضع الحالى يدعو إلى التحرك والعمل.

وأشار أدريان، خلال المؤتمر، إلى أن أعباء خدمة الدين ارتفعت فى كثير من الاقتصادات الكبيرة، وهوما يزيد من مخاوف الارتفاع الحاد فى أسعار الفائدة.