صندوق النقد : تقرير آفاق الاقتصاد العالمي يصدر 3 أكتوبر

.لاجارد تشارك فى اجتماعات الأمم المتحدةسمر السيد:أعلن جيري رايس، مدير إدارة الاتصالات لدي صندوق النقد الدولي، أن مديرة عام صندوق النقد كريستين لاجارد ستزور نيويورك لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة المقررة في 25 سبتمبر الجاريوأشار إلى أنه حتي الآن ليس لديه أي علم حول المقابلات

.لاجارد تشارك فى اجتماعات الأمم المتحدة

سمر السيد:





أعلن جيري رايس، مدير إدارة الاتصالات لدي صندوق النقد الدولي، أن مديرة عام صندوق النقد كريستين لاجارد ستزور نيويورك لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة المقررة في 25 سبتمبر الجاري

وأشار إلى أنه حتي الآن ليس لديه أي علم حول المقابلات التي ستجريها “لاجارد” هناك في ظل الحضور الواسع من القادة من كل أنحاء العالم .

وأشار في كلمته في المؤتمر الصحفي الذي انعقد الخميس عبر الانترنت ، إلي أنه في 3 أكتوبر المقبل سيصدر الصندوق تقرير تحليلي لآفاق الاقتصاد العالمي ويتضمن بيانات عن الأسواق الناشئة والتحديات المالية عالمياً

وأضاف أنه من المقرر أن تزور “لاجارد” طوكيو لإجراء مشاورات المادة الرابعة في 4 أكتوبر المقبل.

وتابع : الاجتماعات السنوية لمجالس محافظي صندوق النقد ومجموعة البنك الدولي ستنعقد فى اندونيسيا في الفترة من 8 إلي 14 أكتوبر المقبل ومن المقرر أن يتم إطلاق تقرير آفاق الاقتصاد العالمي خلال تلك الفترة.

ورداً علي سؤال يتعلق بتأثير الزلازل في أندونيسيا علي انعقاد الاجتماعات السنوية للصندوق والبنك الدوليين المقررة انعقادها في بالي قال أنه تم التنسيق والعمل عن قرب مع الحكومة الاندونيسية حول سلامة المشاركين فى تلك الاجتماعات

وأضاف:” متأكدين من الجهود والترتيبات الممتازة التي اتخذتها السلطات هناك ونتطلع لعقد مقابلات جيدة وناجحة”.

وتوقع مشاركة 15 ألف شخض فى الاجتماعات علاوةً علي تجمع كبير من صناع القرار علي مستوي العالم لبحث القضايا العالمية.

وقال إن صندوق النقد يقييم آثار فرض الإدارة الأمريكية تعريفات علي الواردات الصينية ومن المقرر توفير تحليلات وتقييمات عن ذلك فى تقرير آفاق الاقتصاد العالمي المقرر صدوره في الأسابيع المقبلة ، كما سيتضمن أيضاً التقرير تحديث بشأن توقعات الصندوق عن الاقتصاد التركي.

يشار إلي أن الإدارة الأمريكية قد أعلنت يونيو الماضي فرض تعريفات جمركية على بضائع صينية بقيمة 50 مليار دولار بنسبة 25 %.