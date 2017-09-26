صندوق النقد: تعديلات قانون المركزى تصل مجلس الوزراء نهاية ديسمبر

هاجر عمران وسمر السيدقال صندوق النقد الدولى إن البنك المركزي المصري أدخل تعديلات على قانونه ستقدم إلى مجلس الوزراء بحلول 31 ديسمبر 2017.وقال إن القانون بعد تعديله ستتمشى التقارير المالية بشكل أفضل مع المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية IFRS، وسيتم تعديل إجراءات اختيار المدققين الخارجيين وفق

هاجر عمران وسمر السيد قال صندوق النقد الدولى إن البنك المركزي المصري أدخل تعديلات على قانونه ستقدم إلى مجلس الوزراء بحلول 31 ديسمبر 2017. وقال إن القانون بعد تعديله ستتمشى التقارير المالية بشكل أفضل مع المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية IFRS، وسيتم تعديل إجراءات اختيار المدققين الخارجيين وفقا لأفضل الممارسات الدولية. وأوضح الصندوق أن تعديلات البنك المركزي جاءت بغرض تحسين الإدارة والمساءلة، ومن بين الأحكام الأخرى، تتوخى التعديلات تعزيز هيكلها الإداري وتحسين قواعد إعادة الرسملة وتوزيع الأرباح وتطبيع العلاقة المالية مع الحكومة والمصارف التجارية وتعزيز الشفافية وفصل المساعدات المتعلقة بالسيولة الطارئة وأطر تسوية البنوك،إذ يحتفظ البنك المركزي بالوظيفة السابقة، في حين أن دعم الملاءة للبنوك المضطربة يصبح في المقام الأول من مسئولية الحكومة.

