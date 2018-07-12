صندوق النقد: تخصيص الأراضي الصناعية في مصر عرضة للفساد والمضاربة

أحمد شوقي قال صندوق النقد الدولي إن الطريقة المتبعة حاليًا لتخصيص الأراضي الصناعية؛ والتي تقصر استخدامات الأراضي على أنشطة اقتصادية معينة، وتبيعها بأسعار محددة سلفًا بناءً على تقييم الحكومة للطلبات؛ تسهم في سوء التخصيص وهي عرضة للفساد والمضاربة؛ مشيرًا إلى أن السلطات المصرية…

أحمد شوقي

قال صندوق النقد الدولي إن الطريقة المتبعة حاليًا لتخصيص الأراضي الصناعية؛ والتي تقصر استخدامات الأراضي على أنشطة اقتصادية معينة، وتبيعها بأسعار محددة سلفًا بناءً على تقييم الحكومة للطلبات؛ تسهم في سوء التخصيص وهي عرضة للفساد والمضاربة؛ مشيرًا إلى أن السلطات المصرية تعتزم الانتقال إلى طريقة جديدة لتخصيص الأراضي؛ تعتمد على الشفافية والتنافسية وآليات السوق؛ ومن شأن ذلك توسيع نطاق استخدام الأراضي وتحسين كفاءة عمليات التخصيص.

وأوضح الصندوق؛ في تقرير المراجعة الثالث لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري؛ أن الحصول على الأراضي لا يزال إحدى العقبات الرئيسية التي تواجه القطاع الخاص المصري؛ مضيفًا أن معظم الأراضي مملوكة للدولة، وما يباع منها سنويًا لا يكفي لتغطية احتياجات مستثمري القطاع الخاص.

ولفت إلى أنه من المتفق عليه تشكيل مجموعة عمل بنهاية يونيو 2018 لإعداد خطة لإصلاح طريقة تخصيص الأراضي الصناعية بنهاية ديسمبر 2018. وبناءً على هذه الخطة، سيتم اعتماد معايير جديدة لتخصيص الأراضي الصناعية بموجب قرار وزاري؛ سينشر في 31 مارس 2019.

وأضاف أنه لزيادة الشفافية وتقليل مخاطر الفساد؛ فإن خطة الإصلاح سوف تتضمن إنشاء منصة إلكترونية؛ يمكن من خلالها إدارة عملية تخصيص الأراضي بشكل كامل؛ بداية من الإعلان عن المناقصات وحتى إعلان النتائج.

