صندوق النقد: برنامج الإصلاح مع مصر سيعزز استقرار اقتصادها ويضعها في مسار النمو المرتفع

قال جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى لدى صندوق النقد الدولي، إن الاقتصاد المصري لديه الكثير من القدرات، مشيرًا إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي لمصر حالياً مع الصندوق سيساعد في تعزيز استقرار اقتصادها الكلي ووضعها في مسار النمو المرتفع لخلق المزيد من الوظائف.

وأشار في كلمته في فعاليات المؤتمر الصحفي الذي نظمه الصندوق -عبر الإنترنت – في ضوء انعقاد اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين لعام 2023 ، إلى أن الحكومة اعتمدت إصلاحات أساسية خلال السنوات الماضية.

وتابع أن صندوق النقد دعم مصر خلال السنوات الماضية التي شهدت الكثير من الصدمات العالمية مثل صدمة تفشي جائحة كورونا ، منوهًا بأن الدعم كان على شكل برامج بلغت قيمتها 8 مليارات دولار.

وأضاف أن الأولويات الحالية هي حماية الاقتصاد المصري من الصدمات الخارجية ومرونة سغر الصرف.

وتابع أنه من المهم وضع حد لمعدل التضخم الذي يؤثر سلبًا على استقرار الاقتصاد الكلي.

كان صندوق النقد الدولي، قدم لمصر نحو 8 مليارات دولار ضمن المساعدات التي يقدمها الصندوق للدول الأعضاء لمواجهة أزمة انتشار جائحة كوفيد 19، من خلال برنامجي أداة التمويل السريع واتفاق الاستعداد الائتماني.