صندوق النقد: انخفاض الاحتياطيات الدولية الكلية إلى 42.5 مليار دولار العام المقبل

سمر السيدعدل صندوق النقد الدولي فى تقرير المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي من توقعاته لحجم الاحتياطيات الدولية الكلية ليسجل نحو 44.8 مليار فى العام المالي الجاري مقابل 33 مليار دولار توقعها فى تقرير المراجعة الثانية يناير الماضي، مشيراً إلى أنه سجل فى العام المالي المنتهي



سمر السيد

عدل صندوق النقد الدولي فى تقرير المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي من توقعاته لحجم الاحتياطيات الدولية الكلية ليسجل نحو 44.8 مليار فى العام المالي الجاري مقابل 33 مليار دولار توقعها فى تقرير المراجعة الثانية يناير الماضي، مشيراً إلى أنه سجل فى العام المالي المنتهي نحو 44.4 مليار مقابل 34.5 مليار تنبأ بها قبل ذلك.

ولفت إلى أن الاحتياطات الدولية الكلية ستنخفض فى العام المالي المقبل مسجلة نحو 42.5 مليار دولار.

وقدر صندوق النقد الدولي فى الوثائق التى كشف عنها أمس، الاحتياجات التمويلية الكلية لمصر بنهاية العام المالي الجاري بنحو 13.4 مليار دولار على أن ترتفع فى العام المالي المقبل 15.9 مليار دولار.

وأضاف الصندوق أن تلك الاحتياجات ستبلغ نحو 15.9 مليار دولار فى 2020/2021 على أن تتراجع إلى 12.9 مليار دولار في العام 2021/2022 ثم تقفز لـنحو 13.5 مليار فى 2022/2023.