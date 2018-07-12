صندوق النقد: انحسار التضخم سيدفع المركزي المصري لتبني سياسة نقدية توسعية

إعداد- منى عبدالباريقال صندوق النقد الدولي إن استمرار انحسار الضغوط التضخمية سيدفع البنك المركزي إلى تبني مزيد من السياسات النقدية التوسعية (خفض الفائدة)، إلا أنه أكد في الوقت نفسه إن المضي في هذا الاتجاه مرتبط بنسب التضخم.وفي بيان مراجعته الثالثة للاقتصاد المصري في ظل برنامج الإصلاح الاقتصادي و

إعداد- منى عبدالباري

قال صندوق النقد الدولي إن استمرار انحسار الضغوط التضخمية سيدفع البنك المركزي إلى تبني مزيد من السياسات النقدية التوسعية (خفض الفائدة)، إلا أنه أكد في الوقت نفسه إن المضي في هذا الاتجاه مرتبط بنسب التضخم.

وفي بيان مراجعته الثالثة للاقتصاد المصري في ظل برنامج الإصلاح الاقتصادي والذي تلقت المال نسخة منه قالت المؤسسة الدولية إن الهدف الرئيسي للبنك المركزي المصري هو الهبوط بمعدلات التضخم إلى رقم فردي على المستوى المتوسط ما سيعزز الدخل الحقيقي، وتنافسية الاقتصاد المحلي خارجيا.

وتراجعت معدلات التضخم من مستوى 33% في يوليو 2017، إلى 11.1% في مايو المنقضي، وسمح احتواء الضغوط التضخمية للبنك المركزي بإجراء خفضين متتاليين بنسبة 100 نقطة أساس في اجتماعي لجنة السياسات النقدية في فبراير، ومارس.

ويقول صندوق النقد إنه يجب عند اتجاه المركزي للسياسة النقدية التوسعية أن يكون مستعدا لتعديل اتجاهه إذا ما استدعت الحاجة ذلك.

وتستقر معدلات الفائدة حاليا عند 16.75% و17.75% للإيداع والإقراض على الترتيب، منذ اجتماع البنك في مايو الماضي، والذي أقر فيه تثبيت المعدلات.