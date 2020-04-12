صندوق النقد العربي ينظم ورشة عمل لإلحاق البنوك بمنصة التسويات الإقليمية «بنى»

نظم الصندوق ورشة العمل الرابعة لإلحاق البنوك، شارك فيها كبار المسؤولين من أكثر من 40 بنكا من البنوك العاملة في المنطقة العربية وخارجها، التي أبدت استعدادها للانضمام الى المنصة في المراحل الأولى لإطلاقها.

يأتي ذلك بعد الإعلان عن إطلاق منصة “بنى” للمدفوعات العربية التابعة للمؤسسة الإقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية المملوكة من قبل صندوق النقد العربي.

واستعرضت الورشة الخدمات المختلفة التي تقدمها المنصة للمشاركين، حيث تم تسليط الضوء على مزاياها المختلفة بما تشكله من تطور مهم في الأسواق المالية العربية.

تعتبر هذه الورشة، المحطة الأولى من سلسلة ورش عمل مركّزة، تتطرق إلى عدة مواضيع استراتيجية، وتنظم على مدى عدة أسابيع بشكل رقمي عن بعد، نظرا للأوضاع الراهنة.

تجدر الإشارة إلى أن منصة “بنى” تمثل منصة دفع متعددة العملات تقدم خدمات المقاصة والتسوية بالعملات العربية والعملات الدولية التي تتوفر فيها شروط الأهلية، لمقاصة وتسوية المعاملات المالية العربية البينية، وكذلك المعاملات المالية بين الدول العربية والشركاء التجاريين الرئيسين للدول العربية.

تهدف المنصة إلى تمكين المؤسسات المالية والمصرفية في المنطقة العربية بما في ذلك المصارف المركزية والتجارية، من إرسال واستقبال المدفوعات البينية في جميع أنحاء المنطقة العربية وخارجها بصورة آمنة وموثوقة بتكلفة مناسبة وفعالية عالية. تقدم منصة بنى إلى المشاركين حلول دفع حديثة تتوافق مع المعايير والمبادئ الدولية ومتطلبات الامتثال الدولية.

تساهم المنصة في تعزيز فرص التكامل الاقتصادي والمالي في المنطقة العربية ودعم الروابط الاستثمارية مع الشركاء التجاريين للدول العربية في مختلف القارات.

يذكر أن المنصة متاحة لكافة البنوك التي تستوفي معايير وشروط المشاركة فيها، وفي مقدمتها المعايير والإجراءات الخاصة بجوانب الامتثال.

في هذه المناسبة قال عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، إن الورشة تبرز اهتمام المؤسسات المالية والمصرفية بخدمات المنصة والأهمية الاستراتيجية لها.