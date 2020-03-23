صندوق النقد العربي يضيف الجنيه المصري كعملة تسوية ضمن نظام الدفع

أعلن صندوق النقد العربي اليوم أنه بالتنسيق مع البنك المركزي المصرى ، سيتم التحضير لتقديم خدمات المقاصة والتسوية لعملة الجنيه المصري من خلال منصة “بنى” .

وكان الصندوق قد أعلن عن تضمين عدة عملات من بينها الدولار الأمريكى واليورو والدرهم الإماراتى والدينار الأردنى والدينار البحرينى والريال السعودى وعملات دولية وعربية أخرى سيتم الإعلان عنها لاحقاً .

وقال الصندوق في بيان إن ذلك يأتي مع الإعلان عن إطلاق منصة “بنى” للمدفوعات العربية التابعة لصندوق النقد العربي وبدء عملية إجراءات التحاق البنوك المركزية والتجارية في المنصة .

وأعلن صندوق النقد العربي منذ أيام عن إطلاق منصة “بنى” للمدفوعات، بالتعاون مع المصارف المركزية والتجارية والمؤسسات المالية العالمية والإقليمية.

والمنصة الجديدة هى منصة دفع متعددة العملات تقدم خدمات المقاصة والتسوية بالعملات العربية والعملات الدولية التي تتوفر فيها شروط الأهلية ، لمقاصة وتسوية المعاملات المالية العربية البينية وكذلك المعاملات المالية بين الدول العربية والشركاء التجاريين الرئيسيين للدول العربية .

أهداف المنصة الجديدة

تهدف المنصة إلى تمكين المؤسسات المالية والمصرفية في المنطقة العربية بما في ذلك المصارف المركزية والتجارية ، من إرسال واستقبال المدفوعات البينية في جميع أنحاء المنطقة العربية وخارجها بصورة آمنة وموثوقة بتكلفة مناسبة وفعالية عالية.

تقدم منصة “بنى” إلى المشاركين حلول دفع حديثة تتوافق مع المعايير والمبادئ الدولية ومتطلبات الامتثال الدولية .

ويشكل إطلاق المنصة خطوة مهمة نحو تعزيز فرص التكامل الاقتصادي والمالي في المنطقة العربية ودعم الروابط الاستثمارية مع الشركاء التجاريين للدول العربية في مختلف القارات .

تجدر الإشارة الى أن إطلاق منصة “بنى”، التي تشكل تطوراً مهماً فى الأسواق المالية العربية، يتزامن مع بدء عملية التحاق أوائل المشاركين فيها من البنوك التجارية الرائدة التى تم التعاون معها لتكون من رواد المستخدمين للمنصة على أن يتم تسوية أول عملية دفع بين البنوك العربية في الأيام القادمة .

وبهذه المناسبة، قال الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربى ، إن إطلاق المنصة الجديدة يمثل أهمية استراتيجية في تشجيع وتنمية الأنشطة والمبادلات المالية والاستثمارية والتجارية العربية البينية والربط مع الشركاء التجاريين الرئيسيين للدول العربية.

وأعرب عن أمله أن تساهم المنصة في خدمة التكامل المالي وتساعد كذلك فى توفير البيئة المشجعة لتطوير الخدمات والمنتجات المالية والمصرفية .

وأكد على التعاون الذي تم مع محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية ومجلس محافظي الصندوق ومجلس إدارته لدعم لجهود الصندوق في إنشاء المنصة، منوّهاً بما تقدمه السلطات فى دولة الإمارات العربية المتحدة دولة مقر صندوق النقد العربي من تسهيلات كبيرة في هذا الشأن.

العملات المستخدمة فى التسوية ضمن المنصة

في السياق ذاته، أعلن الصندوق بدء التحضيرات لتقديم خدمات المقاصة والتسوية لعملة الدينار البحريني من خلال منصة “بنى” ، إلى جانب عملتي الدولار الأمريكي واليورو والدرهم الاماراتي والريال السعودي والدينار الأردني وعملات دولية وعربية أخرى سيتم الاعلان عنها لاحقاً .

