صندوق النقد العربي: المنطقة العربية من أكبر المناطق الاقتصادية لإنتاج النفط والغاز عالميا

أظهر تقرير صادر عن صندوق النقد العربي تحت عنوان “التقرير العربي الاقتصادي الموحد”، أن المنطقة العربية تشكل أحد أكبر المناطق الاقتصادية لإنتاج النفط والغاز الطبيعي عالميا، إذ بلغت احتياطيات الغاز الطبيعي في الدول العربية في عام 2021 حوالي 55.2 تريليون متر مكعب مثلت حوالي 26.9% من الاحتياطي العالمي ، بحسب شبكة ” سى إن إن” الأمريكية.

ووفقا للتقرير، بلغ إنتاج الدول العربية من الغاز الطبيعي خلال عام 2021 حوالي 661.5 مليار متر مكعب في السنة شكلت نسبة 16.0% من الغاز الطبيعي المسوق عالميا.

وتعتمد الدول العربية اعتمادا كاملًا على النفط والغاز الطبيعي لتلبية متطلباتها من الطاقة إذ يشكل هذان المصدران حوالي 97.9% من إجمالي استهلاك الطاقة في الدول العربية في عام 2021، ويعود ذلك لمحدودية المصادر الأخرى المتمثلة بالطاقة الكهرومائية والفحم، وعدم استغلال عوامل الطاقة المتجددة الأخرى مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، بحسب صندوق النقد العربي.

ويواجه نظام الطاقة في أوروبا أزمة غير مسبوقة مع حلول فصل الشتاء وانخفاض درجات الحرارة، بسبب قطع إمدادات الغاز الروسي بأكثر من 80% هذا العام، وهو أمر بالغ الأهمية للتدفئة والعمليات الصناعية والطاقة.

وقد ارتفعت أسعار البيع بالجملة للكهرباء والغاز بما يصل إلى 15 ضعفًا منذ أوائل عام 2021، مع آثار شديدة على المرافق السكنية والشركات.

وفي وقت سابق، صرح نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك لوكالة الأنباء الروسية الرسمية (تاس) ، بأن روسيا مستعدة لاستئناف إمدادات الغاز إلى أوروبا عبر خط أنابيب الغاز “يامال-أوروبا”، والذي كان قد توقف في السابق لأسباب سياسية.