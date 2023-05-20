صندوق النقد: الصومال التزمت بشروط  المرحلة الخامسة من برنامج الإعفاء من الديون

أعلن صندوق النقد الدولي أن الصومال تخطى بنجاح المرحلة الخامسة من برنامج الإعفاء من الديون الخارجية المترتبة على البلاد والتي شارفت على الانتهاء.

وأفادت – وكالة الأنباء الصومالية – اليوم ، أن ذلك جاء في تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي حول تقييم عملية المراجعة الخامسة لبرنامج الإعفاء من الديون أكد فيه التزام الحكومة الصومالية بتنفيذ جميع الشروط المطلوبة.

وأشاد صندوق النقد الدولي بالحكومة الصومالية على التزامها بتعزيز خطط الإصلاح المالي في البلاد، وتعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين والمؤسسات المالية الأخرى، منوهًا بضرورة مضاعفة الجهود الرامية إلى زيادة الدخل المحلي ومنح الأولوية لتقليل دفع النفقات غير الضرورية.

من جانبه ، رحب وزير المالية الصومالي، علمي محمود نور، بالتقرير الصادر عن صندوق النقد الدولي، مشيرًا إلى أنها تشجع الحكومة على تعزيز الإصلاح المالي والإعفاء من الديون.