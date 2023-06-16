صندوق النقد الدولي يوجه رسالة إلى «المركزي الأوروبي» بشأن السياسة النقدية

أوصى صندوق النقد الدولي، اليوم الجمعة البنك المركزي الأوروبي بضرورة استمراره في تشديد السياسة النقدية، حتى يعود معدل التضخم إلى هدف البنك البالغ 2%، حسبما أورد موقع إنفيستينج دوت كوم.

وفي هذا الصدد؛ أفاد صندوق النقد الدولي بأن توقعات التضخم داخل منطقة اليورو وارتفاع حالة عدم اليقين فيما يتعلق باستمرار التضخم؛ تشير إلى الحاجة لاتخاذ موقف أكثر تقييدا مما هو عليه بالوقت الحاضر من قبل المركزي الأوروبي.

وأيضا؛ أضاف صندوق النقد الدولي بأنه يجب على المركزي الأوروبي أن يحافظ على سياسته التشديدية على مدى فترة مستدامة، للحفاظ على توقعات التضخم ثابتة، فضلا عن إعادة التضخم إلى الهدف المرجو بالوقت المناسب.

وفيما يتعلق بالنظام المصرفي الأوروبي، أوضح صندوق النقد الدولي بأنه على الرغم من أن النظام يظهر مرونة داخل منطقة اليورو، فإن تشديد الأوضاع المالية قد تكشف نقاط الضعف.

ولهذا السبب؛ افترض النقد الدولي بأنه يتعين على المركزي الأوروبي الاستمرار في مراقبة الوضع عن كُثب.

ويجدر التذكير بهذا السياق؛ أن المركزي الأوروبي قرر أمس الخميس رفع معدل الفائدة بنحو 0.25% وهذا دفع المعدل الحالي للوصول إلى مستوى 4.00%.