صندوق النقد الدولي ينتقد اعتماد عملة البتكوين في السلفادور

قال المتحدث باسم صندوق النقد الدولي جيري رايس إن اعتماد البتكوين في السلفادور واعتبارها عملة قانونية سيجلب سلسلة من المخاطر والتحديات التنظيمية.

اعتماد البتكوين في السلفادور

وقال رايس:” تبني البتكوين كعملة رسمية يجلب عدد من المشاكل المالية والقانونية والاقتصادية التي تتطلب تحليلها بشكل متأني، ونحن لذلك نتابع التطورات عن كثب وسنواصل مشاوراتنا مع السلطات.”

وتابع: ” ستؤدي أصول العملات المشفرة إلى جلب مخاطر ملموسة ويتعين اتخاذ تدابير تنظيمية عند التعامل معها.”

ويجري فريق تابع لصندوق النقد الدولي اجتماعات افتراضية مع السلفادور بخصوص مراجعتها لبرنامج الائتمان الخاص بها. ومن المقرر أن يجتمع هذا الفريق مع المسئوليين هناك.

وكان الكونجرس في السلفادور قد صدق على قانون الأسبوع الجاري يلزم الشركات بقبول عملة البتكوين نظير السلع والخدمات.

وقال رئيس السلفادور نايب بوكلي إن العملة الرقمية ستسهم في تحسين تغلغل المصارف في البلاد وخفض تكلفة إرسال التحويلات المالية.

ووقال سويباهن موردين رئيس استراتيجيات الدخل الثابت في أمريكا اللاتينية :” خطط اعتماد البتكوين داخل نظام يتزايد سلطوية سيكون من شأنه تعميق المخاوف بخصوص الفساد وغسيل الأموال واستقلالية الجهات الرقابية.”