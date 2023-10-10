صندوق النقد الدولي يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصرى 0.1 نقطة إلى 4.2% خلال 2023

رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لاقتصاد مصر بواقع 0.1 نقطة مئوية للعام المالي الجاري إلى 4.2 %، مقابل خفض توقعاته بنحو 0.1 نقطة مئوية للعام المالي المقبل إلى 3.6 %، بحسب شبكة “سى إن إن”.

تقود السعودية التباطؤ المتوقع في نمو اقتصادات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال 2023، مدفوعةً بتخفيضات إنتاج النفط والتزاماتها تجاه منظمة (أوبك+).

وخفض النقد الدولي توقعاته لنمو اقتصاد المملكة بواقع 1.1 %، إلى 0.8 في المئة، مقارنةً بنمو بلغ 8.7 % في 2022، ومع ذلك، رفع توقعات عام 2024 بواقع 1.2 % لتصل إلى 4%، وهو ما يدعم تعافي اقتصادات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في عام 2024.

في غضون ذلك، توقع صندوق النقد تباطؤ نمو اقتصاد الإمارات من 7.9 % في عام 2022، إلى 3.4 % في 2023، قبل تعافيه عند 4% في عام 2024 المقبل.

ورفع الصندوق توقعاته لاقتصاد الولايات المتحدة إلى 2.1 % في 2023، و1.5 % لعام 2024، بدفعة من انتعاش الاستثمارات التجارية في البلاد خلال الربع الثاني، ومرونة النمو الاستهلاكي.

أما في منطقة اليورو فمن المتوقع أن يتباطأ النمو الاقتصادي من 3.3 % في عام 2022، إلى 0.7 % في عام 2023، قبل ارتفاعه إلى 1.2 % في 2024.