صندوق النقد الدولي يراجع تنفيذ حكومة لبنان بنود اتفاق أبريل 2022

بدأ وفد من صندوق النقد الدولي الإثنين، في بيروت، مراجعة تنفيذ حكومة لبنان الاتفاق الموقع معها في أبريل 2022.

وأفادت وكالة أنباء الشرق الأوسط، بأن وفدا من صندوق النقد الدولي، أجرى اليوم الاثنين، مراجعة دورية للاتفاق الأولي الموقع بين الحكومة اللبنانية والصندوق في أبريل من العام الماضي

وأشارت إلى أن ذلك جاء خلال لقاء عقده رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، مع وفد من الصندوق الدولي برئاسة رئيس البعثة ارنستو ريجو

وتطرق اللقاء إلى ما تم تنفيذه من الاتفاق الأولي ومدى توافق ذلك مع مضامين الاتفاق.

حضر الاجتماع نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي ووزير المالية يوسف خليل.

وشارك في اللقاء مستشارا الرئيس ميقاتي الوزير السابق نقولا نحاس وسمير الضاهر والمدير العام لوزارة المالية جورج معراوي.

ويعيش لبنان أزمة اقتصادية طاحنة منذ سنوات.