صندوق النقد الدولي يحذر من مخاطر كبيرة على الاقتصاد العالمي

يواجه العالم، منذ يناير 2020، أزمة صحية مزمنة ناجمة عن تفشي عدوى فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، الذي بدأ انتشاره من مدينة ووهان الصينية

ذكر صندوق النقد الدولي أن هناك بوادر تعاف قوي للاقتصاد العالمي، لكنه حذر من استمرار وجود مخاطر كبيرة، منها ظهور سلالات جديدة من فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19”.

وقال النائب الأول لمديرة صندوق النقد الدولي، جيفري أوكاموتو، في خطاب ألقاه أمام منتدى التنمية الصيني: “تظهر بوادر لتعاف قوي” للاقتصاد العالمي.

وأشار أوكاموتو إلى أن المؤسسة ستحدث في مطلع أبريل القادم توقعات يناير للنمو العالمي، التي كانت عند مستوى 5.5%، لتعكس التقديرات الجديدة التحفيز المالي الإضافي في الولايات المتحدة، دون أن يذكر تفاصيل.

ومع ذلك شدد المسؤول الثاني في صندوق النقد الدولي على “غموض كبير بشكل استثنائي”، موضحا أن هناك مخاطر ملموسة خاصة متعلقة بتحورات فيروس كورونا قد تقوض أو تؤجل التعافي الاقتصادي العالمي.

وأثار أوكاموتو مخاوف حول الثغرة المتزايدة بين الاقتصادات المتقدمة والأسواق الناشئة في ظل وقوع حوالي 90 مليون شخص تحت خط الفقر المدقع منذ بداية الجائحة.

أزمة صحية مزمنة

ويواجه العالم، منذ يناير 2020، أزمة صحية مزمنة ناجمة عن تفشي عدوى فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19″، الذي بدأ انتشاره من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وصنفت منظمة الصحة العالمية هذا التفشي جائحة في الحادي عشر من مارس من العام الماضي، وأصاب الفيروس حتى الآن أكثر من 120 مليون شخص في مختلف أنحاء العالم وأودى بحياة نحو 2.7 مليون منهم.

منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تطلق توقعات متفائلة

وأفادت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في الآونة الأخيرة بأن آفاق الاقتصاد العالمي تتحسن رغم استمرار جائحة فيروس كورونا.

وتوقعت المنظمة أن يسجل الاقتصاد العالمي في 2021 نموا بنسبة .65%، بعد انهياره العام الماضي على إثر تفشي جائحة كورونا ، وجاءت التوقعات الجديدة أفضل بـ 4.1% مقارنة بالتوقعات السابقة في ديسمبر، كما ذكرت المنظمة أن الاقتصاد العالمي انكمش بنسبة 4.3% العام الماضي.