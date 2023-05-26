صندوق النقد الدولي يحث واشنطن على حل أزمة سقف الديون

قال صندوق النقد الدولي إن الاقتصاد الأمريكي أظهر مرونة في مواجهة التشدد الملحوظ للسياستين النقدية والمالية في العام الجاري، داعيا لحل فوري لأزمة سقف الدين.

وذكر صندوق النقد في تقريره عن الاقتصاد الأمريكي، أن أكبر اقتصاد في العالم استفاد من طلب المستهلكين، والمدعوم من المدخرات والدخل الحقيقي القابل للإنفاق وسط قوة سوق العمل.

وأشار صندوق النقد إلى أنه في حين من المتوقع استمرار تباطؤ التضخم خلال العام الجاري، لكنه سيظل أعلى مستهدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2% حتى العام المقبل.

وحث الكونجرس الأمريكي على ضرورة رفع أو تعليق سقف الدين الفيدرالي بشكل فوري، من أجل تفادي المخاطر الهبوطية للاقتصاد.

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد حذرت من أنها قد تفشل في سداد الالتزامات المالية للحكومة بحلول الأول من يونيو المقبل، في حال عدم رفع سقف الدين البالغ 31.4 تريليون دولار.