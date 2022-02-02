اقتصاد وأسواق

صندوق النقد الدولي: لدينا قدرة على صرف قروض بقيمة 700 مليار دولار

لتغطية تضرر بعض الدول من أزمة روسيا وأوكرانيا
المال - خاص 11:25 م, الأربعاء, 2 فبراير 22 11:25 م, الأربعاء, 2 فبراير 22

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كشفت كريستالينا جورجيفا المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي، عن امتلاك الصندوق لطاقة إقراض هائلة تبلغ نحو 700 مليار دولار.

ويقول صندوق النقد الدولي إنه يعمل على تعزيز الاستقرار المالي والتعاون في المجال النقدي على مستوى العالم من خلال تقديم القروض والدعم المالي الذي يتيح للدول التقاط الأنفاس حتى تنتهي من تنفيذ سياسات تصحيحية.

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وجاءت تصريحات جورجيفا في معرض حديثها عن الدور الذي قد يلعبه الصندوق حال تضرر بعض الدول من تداعيات الأزمة بين روسيا وأوكرانيا.

وأبلغت جورجيفا ندوة نظمتها صحيفة واشنطن بوست “إذا كنا في وضع تحدث فيه تداعيات تتطلب المزيد من الدعم من صندوق النقد الدولي لدول أخرى، فبالطبع نحن سنكون هناك. ما زال لدينا طاقة إقراض تبلغ حوالي 700 مليار دولار.”

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وأضافت جورجيفا أن العقوبات ستعطل حتما بعض المعاملات المالية وأداء النظام المالي لوظائفه.

وقالت إنها تأمل في حل دبلوماسي للأزمة من أجل مصلحة الشعب الأوكراني والحاجة إلى دعم تعاف اقتصادي عالمي.

وأضافت جورجيفا أن صندوق النقد لديه حوالي 2.2 مليار دولار متاحة في برنامجه لإقراض أوكرانيا يمكن صرفها من الآن وحتى يونيو حزيران.

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وحصلت أوكرانيا على شريحة مبدئية بقيمة 700 مليون دولار في نوفمبر تشرين الثاني.

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بقلم المال - خاص

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