صندوق النقد الدولي: رفع الوقود يوفر موارد لدعم محدودي الدخل

سمر السيد وهاجر عمران علق صندوق النقد الدولي على قرار الحكومة برفع أسعار الوقود، قائلا إنه سيساهم في زيادة الإنفاق الاجتماعي لدعم الموازنة العامة مع توفير الحماية للفقراء. وقال كريس جارفيس رئيس بعثة صندوق النقد لمصر في تصريحات لـ" المال " عبر البريد الالكترونى، إن رفع أسعار الوقود الذي أعلنه رئيس



سمر السيد وهاجر عمران

علق صندوق النقد الدولي على قرار الحكومة برفع أسعار الوقود، قائلا إنه سيساهم في زيادة الإنفاق الاجتماعي لدعم الموازنة العامة مع توفير الحماية للفقراء.

وقال كريس جارفيس رئيس بعثة صندوق النقد لمصر في تصريحات لـ” المال ” عبر البريد الالكترونى، إن رفع أسعار الوقود الذي أعلنه رئيس الوزراء شريف إسماعيل ووزير البترول طارق الملا يمثل جزءا من خطة الحكومة التي أقرها البرلمان لمعالجة عجز الموازنة المرتفع ووضع الدين على مسار تنازلي والمساعدة في تحرير موارد لدعم محدودي الدخل عن طريق تعزيز إجراءات الحماية الاجتماعية.

ورفعت الحكومة صباح اليوم أسعار المحروقات وتضمنت التعريفات الجديدة زيادة إسطوانة البوتجاز لـ 30جنيها بدلا من 15جنيها ووصول سعر بنزين 80 الى3.65 جنيها بدلا من 2.35 وبنزين 92 الى 5جنيهات بدلا من 3.5جنيها وارتفاع السولار الى 3.65بدلا من 2.35جنيها.