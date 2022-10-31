صندوق النقد الدولي: تطبيق مصر سعر صرف مرن يحمي الاقتصاد من الصدمات

أكد صندوق النقد الدولي، أن تحرك مصر لرفع أسعار الفائدة يمثل خطوة على المسار الصحيح، مضيفا أن تطبيق القاهرة سعر صرف مرن سيساعد على حماية اقتصادها من الصدمات وسط تشديد الأوضاع المالية العالمية.

وتعهدت السلطات المصرية بتطبيق سعر صرف “مرن بصورة دائمة ” تزامنا مع التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد، يقوم بموجبه الأخير يتسهيل تمويل بقيمة 3 مليارات دولار.

كما رفع البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس في اجتماع خارج الدورة.

وقال جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى لدى صندوق النقد الدولي في تصريحات أدلى بها لوكالة “رويترز”: ” الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي الأسبوع الماضي لرفع أسعار الفائدة .. تمضي في المصار الصحيح. ومن المهم للغاية كبح التضخم.”

وأضاف أزعور : ” التحول إلى سعر صرف مرن من شأنه أنن يساعد الاقتصاد المصري على الحماية من صدمات شروط التجارة وكذلك الصدمات الخارجية، لاسيما في وقت أضحت فيه الأوضاع المالية العالمية أكثر صعوبة “.

وتكافح مصر للتعامل مع تداعيات الحرب الدائرة في أوكرانيا، مما أدى إلى تدفقات سريعة لاستثمارات المحفظة إلى الخارج، وارتفاع في فاتورة استيراد السلع وانخفاض في عائدات السياحة.

وقال صندوق النقد الدولي ، في بيان صادر الخميس الماضي يؤكد على اتفاق على مستوى الموظفين بشأن تسهيلات صندوقية ممتدة بقيمة 3 مليارات دولار لمدة 46 شهرًا ، إن نظام سعر الصرف المرن يجب أن يكون سياسة حجر الزاوية لإعادة بناء وحماية مرونة مصر الخارجية.

وأشار الصندوق إلى أنه من المتوقع أن يحفز الاتفاق حزمة تمويل كبيرة ومتعددة السنوات، بما في ذلك حوالي 5 مليارات دولار في السنة المالية المنتهية في يونيو 2023 ، مما يعكس “الدعم الدولي والإقليمي الواسع لمصر.