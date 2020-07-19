بورصة وشركات

صندوق النقد الدولي : الأسواق الناشئة الأكثر تضررا من «كورونا» لهذه الأسباب

شددت على ضرورة إدراك حقيقة أن الدول التي لديها أسس قوية هي الآن في وضع أفضل ناصحة صناع السياسات في تلك البلدان.
المال - خاص 12:14 ص, الأثنين, 20 يوليو 20 12:14 ص, الأثنين, 20 يوليو 20

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قالت كريستالينا جورجييفا، مدير عام صندوق النقد الدولي أن الاقتصادات الناشئة والنامية تضررت بشكل أكبر جراء تداعيات جائحة كورونا باستثناء الصين، مشددة على أن التأثيرات أكثر قسوة على الاقتصادات الناشئة والاقتصادات النامية لكون الوباء نفسه يؤثر عليهم مباشرة

وأشارت إلى أن هذه الاقتصاديات تعمد على قطاعات معينة فشريحة كبيرة تنتمي لمصدري السلع قد تضرروا من انخفاض أسعارها.

وتابعت في حوارها مع برنامج ” القاهرة الآن” المذاع على فضائية العربية الحدث، قائلة: “بالإضافة لذلك هناك قتصاديات تعتمد في مصادر دخلها على التحويلات التحويلات المالية ولذلك تضرررت بانخفاض معدل هذه الحوالات، بالإضافة إلى أن العديد من البلدان النامية مواردها محدودة ولا تستطيع أن تتحمل ما تحتمله الاقتصادات الكبيرة”.

وشددت على أن نصيحتها الدائمة للأسواق الناشئة وصانعي السياسات هي ضرورة إدراك حقيقة أن الدول التي لديها أسس قوية هي الآن في وضع أفضل ناصحة صناع السياسات في تلك البلدان.

وقالت: “لا تتأخروا في تبني الإجراءات التي تبني مؤسساتكم وأنظمتكم المالية وتحقق استقرارا لبنوككم و تضمن توافر بيئة تنافسية لديكم كي لا يعاني مجتمع الاعمال من الروتين الحكومي”.

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