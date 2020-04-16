صندوق النقد الدولي: إجراءات مصر للحد من آثار«كورونا» حاسمة وتدعم الاقتصاد

أشار إلى أن سعر الصرف المرن ومستوى الاحتياطي القوي يوفران حماية كبيرة للاقتصاد ال مصر ي أمام الصدمات الخارجية في ظل الانكماش العالمي الحالي.

أكد جهاد أزعور، مدير دائرة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي ، اليوم الخميس، أن الإجراءات التي اتخذتها مصر للحد من آثار فيروس كورونا المستجد ” حاسمة”، وتدعمها حزمة تحفيز شاملة تستهدف كبح انتشار الفيروس، وكذلك تدابير نقدية ومالية.

صندوق النقد : حزمة الـ100 مليار جنيه تدعم الاقتصاد

وقال أزعور، في تصريحات خاصة نقلتها وكالة أنباء الشرق الأوسط، إن حزمة الـ100 مليار جنيه التي أعلنتها الحكومة المصرية مؤخرا تدعم الاقتصاد. متحدث الحكومة: الـ 100 مليار جنيه لمواجهة كورونا تشمل معالجة الآثار الاقتصادية

وأكد أن البنك المركزي المصري يقوم بدوره في تحفيز الاقتصاد من خلال تخفيض كبير وغير متوقع لسعر الفائدة بواقع 3% وضمان توافر سيولة كافية وتدابير أخرى مثل وضع حد للسحب اليومي والإيداع لتجنب الضغط على سوق العملة، وكذلك شهادات ذات عائد الـ15% التي توفرها البنوك الحكومية.

الصندوق : سعر الصرف المرن ومستوى الاحتياطي القوي يوفران حماية كبيرة للاقتصاد المصري

وأشار إلى أن سعر الصرف المرن ومستوى الاحتياطي القوي يوفران حماية كبيرة للاقتصاد المصري أمام الصدمات الخارجية في ظل الانكماش العالمي الحالي.

وأضاف، أن هدف السياسة النقدية يرتكز على الحفاظ على معدل التضخم عند مستويات منخفضة ومستقرة، بما يتماشى مع أهداف البنك المركزي متوسطة الآجل، مشددا على أنه إذا حافظ التضخم على مسار هبوطي ثابت، فسيكون للسياسة النقدية مجالا لمزيد من التيسير.

الصندوق: مصر لديها حاليا مستوى كاف من احتياطيات العملات الأجنبية

وشدد على أن الصندوق على استعداد لدعم مصر وفقا لما يناسب احتياجاتها وإذا استدعت الحاجة، مؤكدا على أن مصر لديها حاليا مستوى كاف من احتياطيات العملات الأجنبية وأن الحكومة مستعدة للتحرك بشكل حاسم إذا ما ظهرت حاجة لذلك، وأن الصندوق على تواصل وفي نقاش مستمر مع البنك المركزي ووزارة المالية .

وأوضح “أزعور” أن الصندوق يشجع الدول على اتخاذ كل ما يلزم من الإجراءات خلال أوقات عصيبة مثل التي يعيشها العالم حاليا.

وقال إن صندوق النقد الدولي، يشجع على تفعيل تدابير مؤقتة وموجهة بشكل جيد للأفراد الذين تأثروا بشكل مباشر بحيث يمكن الاستغناء عن تلك الإجراءات بمجرد احتواء الأزمة .

وبسؤاله عن استجابة الصندوق للوضع العالمي الراهن، أكد على أن المؤسسة الدولية تعمل بكامل طاقتها لدعم الـ189 دولة أعضاء به، من خلال تقديم المشورة الفنية بشأن السياسات والموارد المالية.

طاقة الإقراض بالصندوق تصل إلى تريليون دولار

وأوضح أن طاقة الإقراض تصل إلى تريليون دولار، في ظل توقعات بأن يتعافى العالم من هذه الأزمة غير المسبوقة في الربع الرابع من العام الحالي، وذلك بعد أن أسفرت كارثة نادرة، وباء فيروس كورونا ، عن سقوط عدد كبير من الضحايا، وتنفيذ الدول للحجر الصحي الضروري وممارسات التباعد الاجتماعي، لاحتواء الوباء. السيسي عن تخصيص 100 مليار جنيه لمواجهة «كورونا»: هي مصر قليلة ولا إيه؟

ولفت “أزعور” إلى أن الصندوق ضاعف موارده للإقراض الطارئ إلى 100 مليار دولار، كما تم الموافقة على تخفيف خدمة الديون لـ25 دولة وأقراضا سريعا لنحو 20 دولة، كما وافق المجلس التنفيذي للصندوق على إنشاء خط سيولة قصيرة الأجل لتعزيز شبكة الأمان المالي العالمية، ويعمل الصندوق بالتعاون مع البنك الدولي ومجموعة العشرين لدعوة الدائنين إلى تجميد خدمة الديون لأفقر دول العالم.

واربعاء نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء “إنفوجراف” حول توقعات صندوق النقد الدولي بأن مصر الدولة الوحيدة في المنطقة المتوقع نمو اقتصادها عام 2020 رغم أزمة فيروس “كورونا” المستجدّ.

ونوه المركز الإعلامي لمجلس الوزراء خلال الإنفوجراف بأن صندوق النقد الدولي توقّع احتلال مصر المركز السادس عالميًّا ضمن 18 دولة فقط سوف تشهد نموًّا اقتصاديًّا في عام 2020.

وأوضح أن الصندوق أشاد في الوقت نفسه بالإجراءات التي تتخذها مصر لاحتواء الآثار الاقتصادية لتلك الأزمة.

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