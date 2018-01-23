صندوق النقد : الحكومة ترفع أسعار الوقود فى ديسمبر 2018

كشفت وثائق المراجعة الثانية لبرنامج إصلاح الإقتصاد المصرى الصادرة عن صندوق النقد الدولى عن التزام الحكومة المصرية بزيادة أسعار الوقود بحلول ديسمبر 2018يعد ذلك أول اعلان عن توقيت استنئاف برنامج تحرير أسعار الطاقة منذ الزيادة الأخيرة التى تمت منتصف العام الماضى. ويتوقع صندوق النقد الدولى ارت

كشفت وثائق المراجعة الثانية لبرنامج إصلاح الإقتصاد المصرى الصادرة عن صندوق النقد الدولى عن التزام الحكومة المصرية بزيادة أسعار الوقود بحلول ديسمبر 2018

يعد ذلك أول اعلان عن توقيت استنئاف برنامج تحرير أسعار الطاقة منذ الزيادة الأخيرة التى تمت منتصف العام الماضى.

ويتوقع صندوق النقد الدولى ارتفاع فاتورة دعم الطاقة بنهاية العام المالى الجارى بواقع 700 مليون جنيه لتسجل 138.9 مليار مقابل 138.2 مليار جنيه .



وقال الصندوق ، أن دعم الطاقة سينخفض بحلول العام المالى المقبل 2018/2019، الى65.6 مليار مقابل 72.4 مليار جنيه.



وتابع التقرير: يواصل دعم الطاقة هبوطه مسجلاً 42.4 مليار جنيه فى 2019/2020 ثم 25.8 مليار فى 2020/2021 وانتهاءً بـ28.7 مليار فى 2021/2022.



وقد خفض الصندوق توقعاته فيما يتعلق بدعم الوقود بنهاية العام المالى الجارى ليسجل 108 مليارجنيه مقابل 108.2 مليار دولار تنبأ بها سابقاً ، إلا أنه قد رفعها العام المالى المقبل لنحو 48.4 مليار مقابل 47.2 مليار دولار فى نفس الفترة .



وذكر تقرير الخبراء أن دعم الوقود سيبلغ فى العام المالى 2019/2020 نحو 30 مليار جنيه تتراجع لـ 25.8 مليار فى 2020/2021 غير أنها سترتفع إلى 28.7 مليار فى 2021/2022.