صندوق النقد: الحكومة المصرية ستراجع التشريعات المرتبطة بالسياسة الضريبية

تحديث إدارة الضرائب المصرية.. وإدارة "الدخل" و"القيمة المضافة" في هيكل تنظيمي متكامل واحد سمر السيد:قال تقرير صندوق النقد الدولي فى وثائق المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، إن الحكومة تستهدف تعزيز وتحديث الإدارة الضريبية لخلق حيز مالي للاستثمارات في الصحة والتعليم وا

تحديث إدارة الضرائب المصرية.. وإدارة “الدخل” و”القيمة المضافة” في هيكل تنظيمي متكامل واحد





سمر السيد:

قال تقرير صندوق النقد الدولي فى وثائق المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، إن الحكومة تستهدف تعزيز وتحديث الإدارة الضريبية لخلق حيز مالي للاستثمارات في الصحة والتعليم والبنية التحتية وشبكة الأمان الاجتماعي المستدامة لدعم النمو الشامل، مضيفاً أنه سوف سيتم مراجعة السياسة الضريبية والتشريعات ذات الصلة وتحديث إدارة الضرائب المصرية.

وأضاف أنه سيتم دمج مبادرات الإصلاح الحالية في إستراتيجية الإيرادات متوسطة الأجل، كما سيتم تطوير هيكل متكامل وعلى أساس الشرائح مدعومًا بأنظمة وعمليات تقنية المعلومات التي تم إصلاحها.

ووفق وثائق المراجعة الثالثة، سيتم إدارة ضرائب الدخل وضريبة القيمة المضافة في هيكل تنظيمي متكامل واحد وستحل التكنولوجيا الحديثة محل العديد من العمليات التي تكون مكلفة للعمل بالنسبة للشركات.

وتابع التقرير: سيتم اتخاذ تدابير لمعالجة عدم الامتثال لمنع التهرب الضريبي وعدم الدفع.، ونتيجة لذلك سيتم زيادة النزاهة واليقين الضريبي للشركات، ومن المقرر نشر إستراتيجية الحكومة لتوجيه عملية التنفيذ.

وأضافت الحكومة أنه سيتم إنشاء فرقة عمل ستقدم تقريرا إلى الوزير وسيتم التشاور مع جميع أصحاب المصلحة سواء كانوا في القطاعين العام والخاص، لافتاً إلي أنه لدعم تلك الجهود سيتم السعي للحصول على مزيد من المساعدة الفنية من الصندوق فى هذا الإطار.