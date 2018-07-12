صندوق النقد: الحكومة المصرية أقرت آلية جديدة لتسعير الوقود في يونيو

إعداد – عبدالغفور أحمد محسنقال صندوق النقد الدولي إن الحكومة المصرية وافقت على آلية لمؤشر تسعير الوقود خلال يونيو الماضي، في إطار تنفيذ ثلاث معايير هيكلية متفق عليها بين الطرفين.وأشار الصندوق في وثائق أصدرها أمس وتضمنت نتائج المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح المصري والتي جرت خلال الفترة من



إعداد – عبدالغفور أحمد محسن

قال صندوق النقد الدولي إن الحكومة المصرية وافقت على آلية لمؤشر تسعير الوقود خلال يونيو الماضي، في إطار تنفيذ ثلاث معايير هيكلية متفق عليها بين الطرفين.

وأشار الصندوق في وثائق أصدرها أمس وتضمنت نتائج المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح المصري والتي جرت خلال الفترة من 2 إلى 17 مايو الماضي، إن الاتفاق كان يتضمن الانتهاء من الآلية في نهاية فبراير لكن الحكومة تأخرت حتى يونيو.

وكان ديفيد ليبتون، النائب الأول لمدير عام صندوق النقد الدولي، قال في تصريحات مطلع الشهر الجاري إن الحكومة أقرت مؤخرا آلية لتسعير الوقود بشكل تلقائي من شأنها حماية الموازنة من التقلبات غير المتوقعة في أسعار الصرف وفي أسعار البترول العالمية.

لكن طارق المُلا، وزير البترول، عقب خلال مؤتمر صحفي قائلا إن الآلية “مازالت تحت الدارسة ولازال هناك وقت لتطبيقها”.

وأضاف أن وزارته تعمل حاليا على الانتهاء من الآلية، بحيث تتضمن معادلة سعرية لكل منتج تحتسب نسبة الاستيراد وفقًا لسعر خام برنت وسعر صرف الدولار، والأعباء الداخلية.



وكان وزير البترول قد قال قبل نحو أسبوع، إن الحكومة وافقة على آلية جديدة للتسعير وفق الأسعار العالمية للنفط، لكن لن يتم تطبيقها في الوقت الحال، وجارٍ دراسة آليات التطبيق، كما أشار تقرير المراجعة الثالثة للصندوق اليوم، إلى زيادات جديدة مخطط لها في أسعار الوقود يونيو 2019.