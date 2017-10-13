صندوق النقد : التضخم فى مصر بدأ ينخفض

هاجر عمرانقال سوبير لال، رئيس بعثة مصر بصندوق النقد الدولى، إن أداء البرنامج الاقتصادى المصرى بدأ بداية جيدة، كما أن السلطات تمضى بشكل قوى فى تنفيذه، والتضخم بدأ ينخفض وفى طريقه إلى الرقم الأحادى.وأضاف لال، فى المؤتمر الصحفى الذى عقده، اليوم، على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق ا

هاجر عمران

قال سوبير لال، رئيس بعثة مصر بصندوق النقد الدولى، إن أداء البرنامج الاقتصادى المصرى بدأ بداية جيدة، كما أن السلطات تمضى بشكل قوى فى تنفيذه، والتضخم بدأ ينخفض وفى طريقه إلى الرقم الأحادى.





وأضاف لال، فى المؤتمر الصحفى الذى عقده، اليوم، على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولى بالعاصمة الأمريكية واشنطن، أن المراحل المقبلة ستشهد انخفاض الدين، مشيرًا إلى أن تحقيق مزيد من النمو سيؤدى إلى خلق فرص عمل بشكل أكبر.

وتابع أنه على يقين بوجود موارد بالسوق المحلية وسنكون فى القاهرة نهاية الشهر لإجراء المراجعة الثانية على البرنامج الاقتصادى.