صندوق النقد: البنك المركزي سيحافظ علي مرونة سعر الصرف

هاجر عمران وسمر السيد: وقال الصندوق النقد الدولي إن السلطات المصرية ممثلة في البنك المركزي ستحتفظ بنظام سعر الصرف المرن بما يسمح لسعر الصرف بالتحرك بحرية هو أمر بالغ الأهمية للحفاظ على القدرة التنافسية. وأضاف الصندوق في وثاثق…

هاجر عمران وسمر السيد:



وقال الصندوق النقد الدولي إن السلطات المصرية ممثلة في البنك المركزي ستحتفظ بنظام سعر الصرف المرن بما يسمح لسعر الصرف بالتحرك بحرية هو أمر بالغ الأهمية للحفاظ على القدرة التنافسية.



وأضاف الصندوق في وثاثق أول مراجعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، أن البنك المركزي سيواصل الامتناع عن تدخلات العملات الأجنبية في السوق ما بين البنوك باستثناء التخفيف من الظروف غير المنضبطة بالسوق.