صندوق النقد : الارتفاعات المفاجئة للتضخم فى مصر لن تتكرر

• خفض دعم الطاقة وتقليص الإعفاءات الضريبية يقلص عجز الحساب الجارى • النمو يتعافى و لكنه لا يزال أقل من المتوسط التاريخى • تحسن الاستثمار الأجنبى و السياحة إلا ان المعدلات أقل من 2010 &bu

• خفض دعم الطاقة وتقليص الإعفاءات الضريبية يقلص عجز الحساب الجارى

• النمو يتعافى و لكنه لا يزال أقل من المتوسط التاريخى

• تحسن الاستثمار الأجنبى و السياحة إلا ان المعدلات أقل من 2010

• مصر قطعت شوطا كبير فى تحسين مناخ الأعمال



هاجر عمران وسمر السيد

قال تقرير لصندوق النقد الدولى تحت عنوان “أفاق النمو الإقليمى” إن زيادة التضخم المفاجئة هذا العام فى مصر لأكثر من 30% ترجع إلى عوامل غير متكررة للعوامل غير المتكررة .

وأوضح التقرير الصادر مساء أمس أن الزيادة نتيجة انتقال أثر الانخفاض الكبير في سعر الصرف إلى المواطنين واقترانه بتخفيض الدعم على أسعار الوقود، وبدء تطبيق ضريبة القيمة المضافة، و زيادة أسعار المرافق.

وأكد التقرير أن معدل التضخم سيسجل 13% نهاية العام المالى 2017/2018 مقابل 29.9% خلال العام المالى 2016/2017

وكان جهاد أزعور رئيس منطقة الشرق الأوسط و أسيا الوسطى قال فى تصريحات سابقة لـ”المال” إن شعور المصريين بأن الوضع بات أفضل يستلزم مرور بعض الوقت مضيفا أن توقيت المرحلة المقبلة لخفض الدعم يعود إلى الحكومة المصرية ويتم التناقش بشأنه كما أن تنفيذ البرنامج يستمر عدة سنوات حتى نهاية 2019 ولم يحدد توقيت معين يشعره فيه المصريون بأن الأوضاع الاقتصادية باتت أفضل .



وأشار إلى أن النمو فى مصر يتعافى و لكنه أقل من المستويات التاريخية مشيرا إلى أن الاقتصاد المحلى حقق نموا على مدار الفترة من عام 2000 إلى 2013 بقيمة 4.4% فى حين أن النمو للعام المالى المنتهى يبلغ 4.1%.

**نمو 4.5% ثابت



وأبقى تقرير صندوق النقد على توقعات النمو للعام المالى الجارى عند 4.5% وهو نفس المعدل الذى توقعه فى وقت سابق عند إطلاق تقرير افاق النمو العالمى أكتوبر الماضى.

وأكد التقرير أن قوة النمو المتوقعة على المدى المتوسط ستساعد فى تقوية شبكة الأمان الاجتماعى ودعم الإصلاحات الهيكلية، مع تعديل مساعداتها الاجتماعية و توجيهها بدقة إلى المستحقين .

وأكد ارتفاع مستويات الاستثمار و الصادرات في مصر نتيجة حل مشكلتي نقص العملات الأجنبية وانخفاض قيمة الجنيه بعد تعويمه مشيرا إلى انه في الوقت نفسه، لا تزال الأسعار العالمية للوقود والغذاء منخفضة، مما يدعم الاستهلاك المحلي الخاص.

كما ارتفع معدل التبادل التجارى لمصر فى نفس الفترة السابق ذكرها مسجلاً 78.8 مليار مقابل 76.09 مليار دولار ، وكان هذا التغير فى صالح بند الصادرات التى شهدت ارتفاعاً قيمته 3 مليار دولار تقريباً مسجلة 21.6 مليار مقابل 18.7 مليار دولار.



وقال التقرير أن مصر قطعت شوطا كبيرا في مجال تحسين مناخ أعمالها في عام 2017 من خلال سن القوانين المعنية بالصناعة والاستثمار و التي أدت إلى تبسيط إجراءات تسجيل الشركات وعملياتها.

وأشار التقرير إلى أن تحسن النشاط الاقتصادى لدى الشركاء التجاريين الرئيسيين لمصر ، مما أدى لزيادة الاستثمار الأجنبى المباشر وارتفاع عدد السياح الوافدين إلا أنه لا يزال أقل بكثير من معدلات 2010 وهى أعلى مستوياته.

وتوقع التقرير جذب مزيد من الاستثمارات الاجنبية المباشرة وزيادة الصادرات نتيجة تعويم سعر الصرف، ورفع القيود المفروضة على النقد الأجنبى، و تطبيق قانوني الاستثمار ومنح تراخيص المنشآت الصناعية.

وتشير آخر التقارير الصادرة عن البنك المركزى المصرى سبتمبر الماضى، إلى ارتفاع صافى تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة للسوق المحلية فى العام المالى الماضى 2016/2017 بنسبة 12.6 % مسجلةً 7.916 مليار دولار مقابل 6.9 مليار فى العام المالى السابق عليه.



وتوقع التقرير تقليص عجز الحساب الجاري، وتخفيف الضغوط على أسعار الصرف، وبناء الاحتياطات المالية بسبب زيادة التدابير الرامية إلى احتواء دعم الطاقة مرتفع التكلفة سواء المقرر اتخاذها أو الجاري تنفيذها .

وأكد أن هذه التوقعات تعكس الجهود المبذولة لتعزيز إدارة المالية العامة على المستوى المحلي في إطار تنفيذ إلغاء الإعفاءات الضريبية والرسوم الجمركية، ومواصلة تنفيذ مبادرات مكافحة التهرب الضريبي وتوسيع القاعدة الضريبية و السيطرة على الأجور.