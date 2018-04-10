صندوق النقد: ارتفاع في أسعار العقارات في 40 بلدا و44 مدينة كبرى

سمر السيد قال صندوق النقد الدولي، إن هناك زيادة فى أسعار المساكن على وجه الإجمال بالنسبة لأربعين ً بلدا و44 مدينة كبرى في الاقتصادات المتقدمة واقتصادات الأسواق الصاعدة وأرجع الصندوق فى تقرير الاستقرار المالى العالمى الصادر اليوم الثلاثاء، ذلك الارتفاع إلى تعرض…

سمر السيد

قال صندوق النقد الدولي، إن هناك زيادة فى أسعار المساكن على وجه الإجمال بالنسبة لأربعين ً بلدا و44 مدينة كبرى في الاقتصادات المتقدمة واقتصادات الأسواق الصاعدة

وأرجع الصندوق فى تقرير الاستقرار المالى العالمى الصادر اليوم الثلاثاء، ذلك الارتفاع إلى تعرض البلدان والمدن لتقلبات الأوضاع المالية العالمية

وأضاف أنه قد تكون المدن في الاقتصادات المتقدمة بالذات عرضة لتقلبات الأوضاع المالية العالمية بسبب اندماجها في الأسواق المالية أو جاذبيتها بالنسبة للمستثمرين العالميين الباحثين عن عائد أو أصول آمنة.

وأشار الصندوق إلى أن صناع السياسات لايمكن أن يغفلوا إمكانية تأثر الأسواق المحلية بصدمات أسعار المستهلكين فى أنحاء أخرى من العالم ، مشيراً إلى ان زيادة تزامن أسعار المساكن قد تكون إشارة لمخاطر بعيدة الاحتمال يتعرض لها النشاط الاقتصادي العينى وخاصةً إذا حدث ذلك فى بيئة ائتمانية قوية.

ولفت إلى أن ارتفاع أسعار المساكن ظل سمة للتعافي الاقتصادي في كثير من البلدان منذ وقوع الأزمة المالية العالمية، لكن الارتفاعات الأخيرة فيه جاءت في بيئة تسودها السياسة النقدية التيسيرية في كثير من الاقتصادات المتقدمة، مما يثير شبح عدم الاستقرار المالي إذا ما طرأ تحول في الأوضاع المالية وأدى ذلك إلى انخفاض متزامن في أسعار المساكن.

وأكد أن السياسات الاحترازية الكلية تبدو متحفظة ببعض القدرة على التأثير فى تطورات أسعار المساكن المحلية حتى فى البلدان التى تتسم أسواق الإسكان فيها بدرجة عالية من التزامن .

وفى سياق آخر، أكد الصندوق على أهمية مراقبة مخاطر تخصيص الائتمان كجزء لا يتجزأ من الرقابة الاقتصادية الكلية المالية ، مشيراً إلى أن تلك المخاطر تزداد في فترات التوسع الائتماني السريع وخاصة إذا تزامن ذلك التوسع مع معايير الإقراض المتراخية أو الأوضاع المالية الميسرة.

وقال إن هذه المخاطر قد زادت على مستوى العالم في السنوات السابقة على الأزمة المالية العالمية وبلغت ذروتها قبل وقوع الأزمة بقليل وشهدت تراجعاً حاداً بعد الأزمة ثم عادت إلى متوسطها التاريخي في 2016 .

وأضاف أن المرتكزات المختارة للسياسات والمؤسسات قد تساعد صناع السياسات في الحد من زيادة مخاطر تخصيص الائتمان فى فترات التوسع الائتمانى نسبيا

وأشار إلى أهمية تشديد موقف السياسة الاحترازية الكلية وإعطاء السلطة الرقابية مزيداً من الاستقلالية عن البنوك وتقليص التواجد الحكومي فى قطاع الشركات وتوفير حماية أكبر للمساهمين أصحاب حصص الأقلية أمور ترتبط بزيادة أقل فى مخاطر تخصيص الائتمان للشركات أثناء فترات التوسع الائتمانى .



