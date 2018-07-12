صندوق النقد: إيرادات الضرائب ترتفع إلى 1.3 تريليون جنيه فى 2022/2023

سمر السيد توقع صندوق النقد الدولي، في وثائق المراجعة الثالثة لبرنامج إصلاح الاقتصاد المصري المعلنة -أمس- ارتفاع إيرادات الضرائب فى مصر، بنهاية العام المالي 2018/2019 نحو 780.5 مليار جنيه، مقابل 770.5 مليار جنيه، كان قد توقعها فى المراجعة الثانية التى…

سمر السيد

توقع صندوق النقد الدولي، في وثائق المراجعة الثالثة لبرنامج إصلاح الاقتصاد المصري المعلنة -أمس- ارتفاع إيرادات الضرائب فى مصر، بنهاية العام المالي 2018/2019 نحو 780.5 مليار جنيه، مقابل 770.5 مليار جنيه، كان قد توقعها فى المراجعة الثانية التى أعلنها يناير الماضي.

ولفت الصندوق إلى أن الإيرادات ستبلغ 625.5 مليار جنيه فى نهاية العام المالي 2017/2018، مقابل 607.6 مليار جنيه، تنبأ بها فى تقرير المراجعة الثانية للاقتصاد.

وذكر أن الإيرادات ستصل إلى 901.8 مليار فى العام المالي المقبل، على أن تصل إلى 1.3 تريليون جنيه فى 2022/2023.



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